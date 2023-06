La nueva convocatoria de Néstor Lorenzo levantó polvo

Contenido Exclusivo

En Millonarios y Atlético Nacional están molestos con el estratega argentino.

Como ya se ha vuelto una costumbre, la reciente convocatoria de la Selección Colombia Mayores de fútbol, a cargo del entrenador Néstor Lorenzo, estuvo acompañada de polémicas.

Cabe recordar que este listado se dio a conocer con miras a los duelos amistosos ante Irak y Alemania, que se cumplirán este mes en la doble fecha Fifa.

El equipo ‘Tricolor’ se medirá inicialmente, el 16 de junio, ante Irak. Este cotejo, pactado para las 2 de la tarde, se cumplirá en el estadio Mestalla de Valencia, España.

Luego, el combinado ‘cafetero’ visitará a la poderosa Alemania, el 20 de junio, a la 1:45 p.m., en el estadio Veltins (Arena de Gelsenkirchen).

Precisamente, dichas fechas se cruzan con el cierre de los cuadrangulares de la Liga, motivo por el cual equipos como Millonarios y Atlético Nacional mostraron su inconformismo al notar que algunos de sus jugadores fueron llamados por el estratega argentino.

La molestia de ‘Albiazules’ y ‘Verdes’ radica en que ambos tienen importantes posibilidades de avanzar a la gran final del ‘Apertura’, y de conseguirlo, no contarían con hombres claves para esa instancia.

En el caso de los antioqueños, Lorenzo incluyó en la planilla al guardameta Kevin Mier y el defensa Andrés Salazar. Por su parte, Millonarios deberá dejar ir al portero Álvaro Montero y al extremo Óscar Cortés, quien justamente viene de jugar en el Mundial Sub-20 con la ‘Tricolor’.

Otro deportista convocado del rentado nacional fue el volante Kevin Castaño, revelación de Águilas Doradas, escuadra que no ha dicho nada al respecto, pues ya está eliminada de las semifinales.

Este listado también levantó polvo en Europa, exactamente en Rusia, donde el delantero Jhon Córdoba se quedó esperando ver su nombre, teniendo en cuenta que es el máximo artillero en el balompié de ese país (20 goles en 36 partidos), defendiendo la camiseta del Krasnodar.

“He venido trabajando para un llamado, pero no se da. No he tenido ningún acercamiento, nunca me han llamado”, sostuvo el atacante en una entrevista ofrecida a Antena 2.

