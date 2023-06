¿Europa o Sudamérica? James Rodríguez sigue analizando su futuro deportivo

Contenido Exclusivo

El futbolista formado en Ibagué aún no ha definido en qué equipo continuará compitiendo.

Mientras el futbolista James Rodríguez continúa disfrutando de sus vacaciones, se siguen generando noticias relacionadas con su futuro, el cual por el momento no está definido luego de la salida de su más reciente equipo.

Cabe recordar que, el deportista formado en la cancha de arena del Jordán, se marchó a mediados de abril de Grecia, donde defendió los colores del Olympiacos, con el cual afrontó un total de 23 partidos, en los que anotó cinco goles y asistió seis.

James, como agente libre, tiene bajo su poder la elección de la propuesta que más le llame la atención y, que le convenga. Hasta el momento, la prensa ha especulado bastante sobre su siguiente destino.

Cabe resaltar que el nombre que más ha sonado con fuerza en el entorno del mediocampista es el Besiktas de Turquía. Incluso, se llegó a decir que ya existía un acuerdo verbal. Pero aún si fuera cierto, esto se podría caer en cualquier momento.

Y es que ahora apareció un nuevo club atraído por el talento de Rodríguez. Se trata del Flamengo de Brasil, vigente campeón de la Copa Conmebol Libertadores, el cual pondría sobre la mesa un contrato por un año, con un valor de 3,1 millones de dólares.

La oferta es atractiva, entendiendo que el cucuteño ya no tiene el mismo valor de antes. Sin embargo, recientemente confesó en una entrevista ofrecida a Win Sports, que su intención sería continuar en el Viejo Continente.

“Yo quiero seguir en Europa, donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad. A mí me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos lo duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”, indicó el 10.

Lo positivo de radicarse en Sudamérica, para afrontar el exigente brasileirao y la Libertadores, es estar más cerca del radar de la Selección Colombia, para la cual no fue tenido en cuenta en su reciente convocatoria, ya que no ha sumado actividad competitiva recientemente.

Eso sí, a través de sus redes sociales, el deportista se ha dejado ver realizando ejercicios de acondicionamiento físico, lo que muchos han interpretado como un giño para el entrenador de la ‘Tricolor’, sobre su compromiso de tratar de estar en un estado óptimo con miras a cuando retome la pelota, ya sea en Europa o Sudamérica.

