Este es el nuevo equipo de Lionel Messi, no es europeo

El argentino Leo Messi anunció este miércoles su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLS) tras descartar las opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí.



Así lo confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio parisino, con los rotativos barceloneses Mundo Deportivo y Sport.



“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc