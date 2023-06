Este sería el equipo en el que jugaría James, dicen que es el negocio del año

Hasta el momento, el futuro del 10 era desconocido, pues hace dos meses dejó de jugar en el Olympiacos de Grecia.

Según el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet, James Rodríguez sería el nuevo refuerzo de Boca Juniors, pues este club estaría interesado en el futbolista criado en Ibagué, Tolima y estrella del Mundial 2014.

Los interesados serían un grupo de empresarios radicados en Argentina, con vínculos con el fútbol español. Ellos comprarían los derechos deportivos de James Rodríguez.

“El contrato supera la cifra que se rumoró en su momento con Botafogo (3.2 millones). La idea es hacerlo jugar antes de volverlo a llevar al fútbol de España. Hacerlo jugar en un grande de Argentina”, reveló Hernández Bonnet en el Blog Deportivo.

A su vez, confesó que los empresarios no quieren intermediarios, por lo que desean llegar a James de forma directa, para así convencerlo.

“El grupo de empresario pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors (…) Sería un contrato a tres años. La operación está montada. Al conocerse la reacción del presidente de Beşiktaş, ellos dijeron: ‘Bueno, hay un rival menos’”, se detalló en el programa radial.

Según se prevé, sería iniciar un periodo en el fútbol argentino con Boca y el resto del tiempo volver a España. Sin embargo, no ha sido posible la comunicación con el colombiano, solo con personas de su entorno. “Empezaron a llamar a los tíos de James, porque son lo más cercano, pero no contestan. Conclusión: si James pasa al teléfono, arreglan la operación, porque no quieren hacerlo con ningún intermediario, desean conversar con él y establecer en qué está comprometido”, agregó el periodista.

Finalmente, se espera una decisión final para los próximos días y conocer si James acepta o no al Boca Juniors.

