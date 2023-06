¡Casi no lo dejan pasar! Lionel Messi fue detenido por agentes de migración en China

Todo sucedió cuando el astro estaba viajando para enfrentar en juego amistoso a la selección de Australia. En su camino hacia este partido, Messi se vio obligado a atravesar China, nación que se vio conmocionada ante su llegada y, para añadirle un toque de suspense, le brindó un susto considerable.

El renombrado delantero, quien se unirá al Inter de Miami dentro de poco, aterrizó en suelo asiático a bordo de su avión privado, pero se encontró con la sorpresa de ser detenido por las autoridades locales debido a la falta de una visa de ingreso, provocando una gran agitación en el lugar.

La noticia rápidamente se regó por todo el mundo, llamando la atención de algunos, mientras que otros se sintieron indignados por el irrespeto hacia él.

“Messi no contaba con el documento, pues creyó que no lo necesitaba, que bastaría con su pasaporte comunitario español, pero realmente éste lo deja entrar a otros países como Taiwán”, contó el periódico argentino Medio Tiempo.

El próximo 15 de junio, la Selección Argentina, con Messi a la cabeza, se medirá frente a Australia en el Estadio de los Trabajadores de Pekín, el cual ha experimentado recientes mejoras y puede albergar a una multitud de 68.000 personas.

Lionel Messi got difficulty to enter China for his visa issue.

He was controlled by China‘s border police 😂



pic.twitter.com/wkBDnMLbn5