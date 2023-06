El Jordán recibió a su 'hijo' triunfador en Portugal

Contenido Exclusivo

Sebastián Guzmán celebró en Portugal con la bandera de Colombia el ascenso a primera división de su equipo Estrela Amadora.

El hijo de la séptima etapa del barrio Jordán fue recibido con papayera, su cara reflejaba la felicidad de haber cumplido con su deber en Europa, porque con apenas 10 meses en el Clube de Futebol Estrela Do Amadora, de Portugal, Sebastián Felipe Guzmán Mendoza triunfó.

Mientras suena la música de su tierra, Sebastián, quien en la mañana de ayer llegó al aeropuerto Perales luego de 20 horas de viaje desde el antiguo Continente, volvió a ver a su familia, esta vez como 'héroe', del jugador que puso su granito de arena para el anhelado ascenso a la primera liga portuguesa.

En diálogo con esta redacción, Sebastián dijo: “Esta es la felicidad que uno merece, trabajé mucho, soy un privilegiado de la vida y del fútbol; es mi primera temporada en Europa, se me dan las cosas luego de mucho trabajo, sacrificio y disciplina, Dios es grande y me premió”.

Logrado

El camino a la gloria fue difícil para este equipo de la ciudad Amadora, cerca a Lisboa, pues unos tropiezos al final de temporada le quitaron el ascenso directo y lo enviaron al tercer lugar para disputar el repechaje ante Marítimo, antepenúltimo de la Primeira Liga.

Precisamente este encuentro fue lo más complicado, el primer cotejo se dio el 3 de junio en el estadio José Gomes, A los 3' Amadora se fue adelante con gol de Regis N'do, y a los 80, la asistencia del ibaguereño permitió que Jean Felipe ampliara; a los 87' descontó Claudio Wink Neto.

El 11 de junio Sebastián viajó con su equipo a Funchal, capital de Madeira con el objetivo de mantener el gol diferencia, pero Xadas anotó para el local a los 18', luego empató Miguel Lopes a los 26, Estrela era de primera división, pero llegó el gol que puso a vibrar a los asistentes al Dos Barreiros, pues Jesús Ramírez anotó a los 90+6 y empató la serie a tres.

“Tenía la bandera de Colombia en mis manos para celebrar, el central dio nueve minutos de adición y nos marcan ese gol que le devolvió la alegría a los hinchas; nos fuimos de alargue, estábamos cansados, encalambrados y sin cambio. Dios es Grande”.

Estrela aguantó la media hora de alargue y llegó la definición desde los penales. Los dos primeros tiros fueron gol, la segunda tanda desperdició el local, luego la tercera desperdició Estrela, el cuarto en patear para los dueños de casa también desaprovechó y se iba al frente la visita.

El último disparo de Felix Correia también fue dilapidado, el estadio quedó en silencio, apenas se escuchaban los gritos del nuevo inquilino que con infarto logró su ascenso tras su refundación en 2020, y allí en el pequeño grupo ondeaba al fin el tricolor nacional.

“Hicimos historia frente a un equipo de más de 40 años en primera división, una locura, un equipo que vuelve a Liga. Salí rápido de concentración, pues mi vuelo tenía muchas escalas, el viaje duró 20 horas, ya estoy en casa, con el objetivo cumplido”, agregó el ibaguereño de 26 años.

La temporada de Sebastián Guzmán fue positiva, pues de 36 contiendas disputó 32, generó cuatro asistencias, tuvo más del 55 % de minutos jugados y el 60 % en el once inicial.

“Ahora a planear el futuro, tengo contrato de dos años más, veremos qué pasa, si continuamos o aparecen otras ofertas, ahora a descansar tranquilo con mi hija, mi mujer, quien batalló en las buenas y en las malas. Esto no es solo mío, es de la gente que me ha colaborado y me envían sus energías”.

Orgullo

“Es algo indescriptible, después de 10 meses en Portugal viene con este logro, este triunfo, es muy emocionante y damos gracias al Todopoderoso a mi hijo que nos llena de alegría”, fueron las palabras de Ariel Guzmán.

El padre de Sebastián recordó que su hijo siempre le gustó el fútbol, cuando de niño le decía que iba a ser profesional, y como él también tuvo ese sueño, pues centró todo para cumplirlo con sacrificios y ahora llega a la primera categoría portuguesa.

Ha sido un proceso de años, desde que jugó en Academia, paso a Tolima Real donde lo representó el desaparecido padrastro de James Rodríguez, Juan Carlos Restrepo, quien lo ayudó a llegar al Once Caldas, para dar ese salto a Europa.

“Vamos a disfrutar su compañía en casa, él quiere comerse un sancocho al estilo tolimense”, puntualizó Ariel Guzmán.

Frase

“Siempre lo he dicho, acá esté el hijo de Ibagué, el niño del barrio Jordán, donde crecí, y un saludo a la gente de esta tierra que tiene talento con sus jóvenes que crecen y harán cosas grandes; a todos mis paisanos, Dios los bendiga”, Sebastián Guzmán.

