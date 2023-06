Con disculpas a la hinchada, Tolima busca enderezar el 2023: en rueda de prensa en el Murillo Toro

El presidente del Deportes Tolima, César Camargo Serrano, junto con el técnico Juan Cruz Real y el capitán Julián Alveiro Quiñones García ofrecieron una rueda de prensa con el fin de dialogar algunos temas de cara al segundo semestre de 2023.

Camargo Serrano ofreció disculpas a la hinchada, con el mensaje de que este segundo semestre volverán a ser protagonistas.

“Lo que sucedió en los dos últimos semestres es algo a lo que no estamos acostumbrados. Hemos contratado una serie de jugadores y un técnico nuevo, queremos pasar la página, no sin antes decirle a nuestros hinchas que no vamos a bajar los brazos.

“Por eso están conmigo el técnico y nuestro capitán para decirles que el Tolima no está para estas campañas sino para ser protagonistas, queremos un equipo competitivo, vamos por un buen segundo semestre y este perdón también es para que nos acompañen y tener éxitos, que es a lo que estamos acostumbrados”, aseguró César Camargo.

Entre tanto, el técnico argentino agregó que “después de estar 40 días en el club, estoy convencido de que mi decisión fue la correcta, nos ha servido este tiempo con los partidos que faltaban y los entrenamientos para tener un diagnóstico claro y armar un equipo competitivo”.

Agregó que hay nombres, sin decir posibles fichajes, para reforzar el equipo y recuperar los jugadores que están lesionados, asimismo, que echará mano de siete canteranos.

Sobre el mensaje de uno de los jugadores que discutió en redes con la hinchada, el capitán Quiñones salió a dar la cara y advirtió que lo primero es respetar a la hinchada, y recordó el comunicado de su compañero para disculparse.

