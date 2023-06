'Supermán' López, imparable en Ibagué

El líder de la general está más sólido que nunca en la punta, y ya le tomó más de 40 segundos al segundo lugar, uno de sus compañeros del Team Medellín.

Miguel Ángel López volvió a alzar los brazos en Ibagué, esta vez al imponerse en la tercera etapa de la edición 2023 de la Vuelta a Colombia, que se esperaba iba a ser ganada por otros sprinters que se prepararon para finalizar los 105 kilómetros del circuito adecuado por la vía hacia el aeropuerto Perales.

El boyacense, quien en la reciente edición de la Vuelta al Tolima venció en la ronda por la carrera Quinta, esta vez dio las 15 vueltas pactadas en dos horas 30 minutos y 30 segundos, siendo el segundo Byron Guamá del Movistar Best Pc y Daniel Muñoz del EPM.

Al respecto, el segundo ubicado, exaltó el alto nivel de 'Supermán' López, e indicó a medios de comunicación que le hubiese gustado ganar en Ibagué, pero se encontró con los pedalazos de su contrincante.

"Nos merecíamos ganar, pero hay etapas en las que se puede todavía buscar victoria; hoy era día bonito para vencer en Ibagué, pero el nivel de 'Supermán' es bastante fuerte, por algo es líder, ahora a disfrutar este segundo lugar y agradecer al equipo”, indicó Guamá.

Y es que los primeros kilómetros se vio a un Miguel Ángel muy fuerte, pues incluso se llevó los puntos de bonificación luego de escaparse con Julián Cardona del Team Sistecrédito, hasta que fueron alcanzados por el pelotón.

Las últimas tres vueltas 'Supermán' conservó energías y se quedó pegado en el grupo, hasta que a menos de 300 metros del final sorprendió a Byron Guamá para obtener la tercera etapa al hilo, del mismo número de fracciones que lleva esta edición.

“Me equivoqué en los últimos metros, salté antes, tenía que esperar, vi que pasaron dos corredores de otros equipos, me puse a rueda, luego se abrieron y se me hizo eterno el lance y como 'Supermán' venía a rueda, se me pasó”, agregó Guamá.

El crédito de Villahermosa, Tolima, Robigzon Oyola, fue protagonista a falta de cinco kilómetros del final, pues luego de la captura del pelotón, el también compañero de Miguel Ángel contraatacó, hasta que fue alcanzado por la comitiva en la que venía 'Supermán'.

“El equipo trabajó perfecto, gracias a ellos nos vamos con otra bonita victoria”, aseveró Miguel Ángel López, quien se perfila para ser el nuevo campeón de esta Vuelta a Colombia que tendrá mañana salida desde las 8 de la mañana en el parque Bolívar de la Capital Musical.

La cuarta fracción, de 119.3 kilómetros, se tiene agendada que parta desde el centro de Ibagué con rumbo Picaleña, luego llegar hasta el Peaje de Gualanday y de esta manera devolverse por la variante, subir por Boquerón, tomar rumbo hacia Cajamarca para culminar en pleno Alto de La Línea.

"Es la primera vez que voy a La Línea, va a ser un día muy duro, no nos preocupa pensar, mañana (hoy), miraremos qué pensamos de cara a la jornada que tengamos", apostilló López.





Etapa 3

1. Miguel Ángel López 2:30:30

2. Byron Guamá ,,

3. Daniel Muñoz ,,

4. Cristian Muñoz ,,

5. Andrés Mancipe ,,



General

1. Miguel Ángel López 11:16:17

2. Fabio Duarte 0:47

3. Rodrigo Contreras 0:48

4. Santiago Ramírez 1:07

5. Daniel Muñoz 1:13

