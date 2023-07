Huila le midió el aceite al Deportes Tolima en Ibagué.

Contenido Exclusivo

El Vinotinto y Oro dejó gratas impresiones en su doblete amistoso con el elenco 'Opita', en un Manuel Murillo Toro donde se esperaban más hinchas.

En un estadio Manuel Murillo Toro que estuvo muy lejos de llenarse, a pesar de que la entrada era gratuita, Deportes Tolima afrontó este sábado con éxito un doblete amistoso con el Atlético Huila.

Dichas confrontaciones se llevaron a cabo en el marco de la denominada Tarde Vinotinto y Oro, celebrada en el ‘Coloso de la 37’, el cual solamente tuvo su gradería occidental con full capacidad. Las tribunas oriental y lateral sur, en cambio, lucieron prácticamente vacías.

Esta situación ratifica la falta de empatía entre la afición ‘Pijao’ y su equipo, el cual viene de dos semestres nefastos, con eliminaciones tempranas en el rentado nacional.

Sin embargo, esto no puede ser una excusa, pues para citar un ejemplo, a corte del pasado 30 de junio, Once Caldas, conjunto que la viene pasando mal desde hace rato en el FPC, ya había vendido más de cinco mil abonos para la temporada que se avecina, mientras que la ‘Tribu’ no supera los 600.

En cuanto a los partidos con los ‘Opitas’, se puede decir que las sensaciones son positivas. Cabe resaltar que la primera contienda inició con un tanto de la visita (Leonardo Escorcia), y posteriormente Juan David Carabalí firmó de cabeza el empate.

La nómina utilizada por el estratega Juan Cruz Real estuvo conformada por Santiago Gutiérrez; Léider Riascos, Sebastián Pérez, Juan José Mera, Estéfano Arango; Carlos Esparragoza, Juan David Ríos; Kevin Pérez, Eduardo Sosa, Facundo Boné; y Carabalí.

Más tarde, en el plato fuerte de la jornada, el dueño de casa se impuso gracias a una solitaria anotación de Yeison Guzmán, quien fue uno de los hombres más destacados del cotejo.

Además de ese tanto, hay que resaltar que el guardameta Christian Vargas le atajó un penalti a su ex compañero, Juan Fernando Caicedo, quien recientemente fichó con el onceno huilense.

En este juego, los titulares de la escuadra ‘Musical’ fueron Vargas; Juan Guillermo Arboleda, Marlon Torres, César Haydar, Junior Hernández; Fabián Mosquera, Juan Pablo Nieto; Yeison Guzmán, Jeison Lucumí, Yhormar Hurtado; y Diego Herazo.

El clásico se volverá a disputar el próximo viernes, esta vez en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, donde Atlético Huila, ahora con nuevos dueños, presentará su plantilla para el ‘Clausura’ 2023, el cual iniciará pronto.

Estreno en la Liga y Copa

La Dimayor dio a conocer la parrilla de programación de las tres primeras fechas del ‘Clausura’ 2023. Así las cosas, el Vinotinto y Oro debutará en el campeonato el domingo 16 de julio.

Ese día, la escuadra de la ‘Tierra Firme’ medirá fuerzas con el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. El choque quedó pactado para las 5:15 de la tarde.

Posteriormente, la ‘Tribu’ se estrenará ante su afición el domingo 23 de julio. Lo hará ante el Once Caldas, a las 3:45 p.m.

Luego, el sábado 29 de julio volverá a oficiar en condición de local. A las 4 de la tarde, su rival a vencer en el ‘Coloso de la 37’ será Águilas Doradas.

Por otro lado, la Dimayor también informó el día y la hora en la que se cumplirá el choque de ida de los octavos de final de la ‘Copa Colombia’, recordando que el rival del ‘Pijao’ es Alianza Petrolera.

Dicho juego, que no contará con transmisión por ninguno de los canales de Win Sports, se disputará el miércoles 26 de julio, desde las 7:30 de la noche en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja.

