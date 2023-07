Asgreen sorprendió a los sprinters en la etapa 18 del Tour

A veces los sueños se cumplen por complicados que parezcan, como el que vivió el danés Kasper Asgreen (Soudal Quick Step) levantando los brazos como vencedor de la decimoctava etapa del Tour de Francia, disputada entre Moûtiers y Bourg-En-Bresse, de 184,9 km, en la que se mantuvo de líder su compatriota, el maillot amarillo Jonas Vingegaard.

Un triunfo agónico, con intriga hasta el último metro, pero muy merecido para el pedalista de 28 años, ya que los cuatro fugitivos del día a punto estuvieron de ser cazados por el pelotón en los últimos 20 metros.

Resistieron todo el día al frente, y el danés rubricó su primera victoria en el Tour, con un tiempo de cuatro horas, seis minutos y 49 segundos.

Asgreen, un clásicómano de alto nivel, ganador del Tour de Flandes, E3 Harelbeke y Kuurne Bruselas entre otras pruebas, hasta sumar 14 en su carrera, superó sobre la línea a sus compañeros de aventura, el francés Pascal Eenkhorn (Lotto Dstny) y el noruego Jonas Abrahamsem (Uno X).

Llegaron tarde los esprinters puros, les falló el GPS y se quedaron a las puertas de la fiesta, sin baile. Cuarto puesto para el favorito Jasper Philipsen, el maillot verde con la miel en los labios, seguido del danés Mads Pedersen. Se metió en la pelea el español Alex Aranburu, pero el ciclista del Movistar solo pudo ser decimocuarto.

Día de transición también en la general. Vingegaard empezó el camino triunfal hacia París con alfombra roja. Su ventaja de 7.35 minutos sobre Tadej Pogacar le permite vivir con una permanente sonrisa. El podio lo cierra Adam Yates a 10.45. Carlos Rodríguez, a la espera de la etapa de montaña del sábado, es cuarto a 12.01.

Este viernes se disputará la decimonovena etapa entre Moirans-En-Montagne y Poligny, de 172,8 km, perfil ondulado apto para una fuga, y si los esprinters aguantan, el triunfo lo pueden discutir entre ellos. En el trayecto dos únicas dificultades, la Cota du Bois de Lionge (4a) y la D'Ivory (3a).

