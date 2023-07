Enemigo de Spiderman se roba la atención en nuevo tráiler del videojuego que se avecina

Marvel's Spider-Man 2, el nuevo videojuego de esta franquicia, el cual se estrenará este año, levantó su ‘hype’ gracias a su más reciente tráiler, en el cual se roba la atención por completo uno de los principales enemigos del superhéroe arácnido.

Se trata de Venom, quien ya había generado alto impacto cuando se dio a conocer en 2018 el desarrollo de este título, en el que también ya quedó claro que hará su aparición el mejor amigo de Peter Parker, Harry Osborn.

El simbionte alienígena luce espectacular, y seguramente será pieza clave en la historia, de la cual se tienen altas expectativas, teniendo en cuenta lo brillante que resultó la de la primera parte.

Cabe resaltar que Marvel's Spider-Man 2 tendrá lugar luego de que Peter Parker y Miles Morales salvaron Nueva York en la anterior aventura, y se caracterizará por permitir al jugador tomar el control de los dos enmascarados.

Además de Venom, los dos jóvenes protagonistas deberán medir fuerzas contra Lagarto y el cazador Kraven, quien también deja verse un poco más en el mencionado tráiler.

En el marco de este lanzamiento, Sony aprovechó para mostrar una edición especial de su consola PlayStation 5, con tapas personalizadas y un mando inspirado en Marvel's Spider-Man 2.

Todo estará disponible a partir del primero de septiembre y también incluirá un código del juego, que podrá canjearse hasta el 20 de octubre, día oficial del lanzamiento del tan esperado título.

Marvel’s Spider-Man 2: new story trailer, first details on Venom, and more revealed by Insomniac at San Diego Comic Con.



