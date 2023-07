“Necesitábamos un partido así”: Juan Cruz Real

Contenido Exclusivo

El técnico del Deportes Tolima se mostró muy contento por la victoria sobre Once Caldas.

Tras ganarle el Deportes Tolima 3-1 a Once Caldas en Ibagué, por la segunda fecha del ‘Clausura’ 2023, el técnico Juan Cruz Real manifestó que “estamos muy contentos. Necesitábamos un partido así como el que hicieron los muchachos. Me parece que al final se llevaron un aplauso merecido de la afición que nos acompañó”.

El estratega comentó que “sabíamos que el otro día contra el América competimos, pero en la parte ofensiva nos faltó. Queríamos tener una especie de revancha, aunque fue ante un rival difícil, que le hizo un gran partido a Nacional”.

El DT resaltó que “el grupo mostró lo que es capaz de hacer. Me gustaron los saques de meta, las salidas, las progresiones y la proyección en el último tercio. Eso sí, pienso que el resultado tenía que ser mucho más amplio”.

También opinó que “en el segundo tiempo, los chicos que entraron lo hicieron bien. La idea es ir dándoles minutos a algunos jugadores. Los cambios se cumplieron con ese objetivo. Quedé muy satisfecho con la labor de cada uno”.

Respecto a la falta de gol en los atacantes, dijo que “indudablemente, la eficacia es algo que tenemos que mejorar, pues en este partido llegamos mucho al arco rival con oportunidades de gol. Ese es un tema que se buscará seguir mejorando.

Un aspecto que siento que se mejoró fue el de los centros. En esta ocasión resultaron mejor intencionados, y los continuaremos trabajando”.

Además, mencionó que “también, un punto para reflexionar es el gol que recibimos. Fue en una pelota detenida, y a esos detalles les prestaremos mucha atención”.

Así las cosas, resumió que, “en general, el balance es positivo, porque se mejoró la fase de construcción, la presión tras pérdida, la recuperación en campo rival y la receptación del balón, pues vi que la pelota viajó más rápido y de manera precisa”.

Real aseguró que “el equipo entendió cuándo tenía que acelerar, y cuándo debía internarse en campo rival para hacer circular el balón. Eso me tiene contento por los jugadores, y especialmente por la gente, porque merecía ver un partido así”.

Sobre el siguiente reto, el debut en la ‘Copa Colombia’, el próximo miércoles en Barrancabermeja ante Alianza Petrolera, duelo que será por la ida de los octavos de final, indicó que “para nosotros es un compromiso extremadamente importante, y veremos en estos días cómo lo vamos a plantear, para afrontarlo como corresponde”.

Lo que dijo Marlon Torres

Marlon Torres, zaguero que no pudo debutar ante América, pero sí frente a Once Caldas, dijo al término del cotejo que “primero que todo estoy agradecido con el profe por la oportunidad que me ha brindado de venir a jugar a este bonito club.

Estoy feliz porque desde que llegué a Ibagué, la gente me ha hecho sentir de la mejor manera”.

Del partido, manifestó que “todo lo que se vio, se trabajó durante la pretemporada. Lastimosamente lo queríamos mostrar ante América, pero no se nos dio. Nos quedó una espinita clavada por eso, y nos queríamos desquitar, independiente de quién era el rival”.

El defensa central resaltó que “el equipo estuvo en la parte de arriba desde los primeros minutos. Siempre tuvimos la posesión del balón, generamos opciones de gol, y eso era lo que pretendía el profesor. Este fue un bonito regalo para ustedes, para los hinchas y para el profe, todos lo merecíamos”.

Finalmente, del choque que se avecina, refirió que “lo que se viene en Copa son finales. Empezamos desde una fase definitiva, y debemos afrontarla con mucha responsabilidad”.

