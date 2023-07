La confesión de Linda Caicedo, tras debut victorioso en el Mundial

Contenido Exclusivo

La jugadora del Real Madrid se mostró muy feliz luego del triunfo de la ‘Tricolor’ sobre Corea del Sur.

Linda Caicedo, jugadora referente de la Selección Colombia Femenina mayores de fútbol, indicó luego de la victoria (2-0) de su equipo ante Corea del Sur, en la primera fecha del Grupo H en el Mundial de la especialidad en Australia, que está “muy feliz” y que nunca pensó “llegar a competir tanto” con el elenco ‘cafetero’.

Cabe recordar que, luego de brillar en dos citas orbitales de categorías inferiores (Sub-17 y Sub-20), esta era la primera vez que Caicedo, de 18 años, representaba a Colombia en una Copa del Mundo absoluta.

“Los colombianos me han dado su confianza, y siento que estoy respaldándolos en el campo dando lo mejor de mí”, sostuvo la deportista del Real Madrid, quien ante las asiáticas se estrenó con anotación y victoria en Sídney, y fue nombrada Mejor Jugadora del Partido.

La crack dijo también que el triunfo “se lo dedico a mi familia, a todos los que me acompañan, a mi pareja y a los que día a día están ahí aportándome lo mejor”.

El concepto de ‘Cata’

“Estamos felices, esto fue lo que soñamos desde que llegamos acá. Vamos paso a paso, queremos construir cosas muy grandes con este equipo, nos preparamos muy bien”. Esas fueron las primeras impresiones de la volante Catalina Usme, al término del choque con las surcoreanas.

La integrante del América de Cali en la Liga Femenina de Colombia, fue quien abrió la senda del triunfo en el Mundial, a través de un impecable cobro de tiro penal.

“Antes de patear, todas se me acercaban y yo les decía que tranquilas. Me encanta la confianza que me tienen. Más allá de la presión, sentía una emoción grandísima por poder abrir el marcador para mi equipo”, agregó.

Con la victoria, Colombia se acomodó en el segundo lugar del Grupo H, el cual lidera Alemania gracias a la goleada 6-0 que le propinó a Marruecos en su debut. Precisamente, el segundo duelo para las ‘Cafeteras’ será este domingo ante las germanas. Está pactado para las 4:30 de la mañana.

