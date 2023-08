“Queremos que nos vuelvan a respetar”

Contenido Exclusivo

El volante Juan Pablo Nieto habló de su actual aporte al Vinotinto y Oro, la falta de gol y el duelo que se viene ante Millonarios.

El volante del Deportes Tolima, Juan Pablo Nieto, dialogó con la prensa sobre diversos temas, entre ellos el buen momento que viene pasando, la falta de eficacia y el compromiso frente a Millonarios.

Respecto a la ausencia de gol que presentan los delanteros de la ‘Tribu’, comentó que “todos nosotros confiamos en ellos. Los conocemos, hemos compartido bastante tiempo, y sabemos de sus condiciones. Igual, está claro que el ataque no solo les corresponde a ellos. También nos compete a los que usualmente abordamos el área rival”.

Además, aseguró que, “de las cosas más difíciles en el fútbol, es generar juego ofensivo, y nosotros lo estamos creando en cada partido. Por eso, en cualquier momento, a todos, no solo a nuestros atacantes, seguramente se nos abrirá el arco contrario”.

Sobre el proceso que adelanta el técnico Juan Cruz Real, dijo que “la idea de juego la hemos ido mejorando, sobre todo planteando una presión alta en campo rival. Gracias a eso, se generan importantes acciones de ataque.

Eso sí, debemos tener más cuidado, porque en ese momento se pueden ofrecer algunas ventajas, y es algo que no puede pasar”. Eso lo dijo en referencia al gol que les anotó Águilas Doradas en el empate (1-1) del fin de semana anterior.

Sobre su posición en el campo, refirió que “yo siempre me he sentido cómodo tanto como volante mixto, o más adelantado. No tengo alguna preferencia en ese aspecto. De igual manera, todo depende del rival, el partido, y por supuesto el planteamiento del entrenador”.

También aseguró que “el ser polifuncional me sirve mucho para crecer como futbolista. Además, si es para beneficio del equipo, estaré más tranquilo y contento”.

Nieto comentó que “siempre me he caracterizado por ser un mediocampista de corte ofensivo, con énfasis en la tenencia de la pelota, y no tanto de ritmo. Sin embargo, en este último tiempo he querido sumarle eso a mi juego, y eso gracias al profe, quien me ha brindado esa oportunidad de hacerlo.

Ya no es solo enfocarme en aguantar y retroceder, sino que la idea ahora es correr hacia adelante y apretar en campo contrario. Me tiene contento aportarle al equipo anotando goles, y con muchas otras cosas, las cuales seguramente no se ven en las estadísticas”.

Partido especial

Del cotejo programado para el próximo lunes festivo (7:30 p.m.) en el estadio El Campín, ante Millonarios, por la fecha cuatro del ‘Clausura’, Juan Pablo indicó que “en Bogotá lo que queremos es ir a ganar. Este será un lindo partido para mostrarnos a nosotros mismos, y a la gente, que podemos estar arriba.

Enfrentaremos al campeón, lo respetamos, pero lo que más deseamos es recuperar ese respeto que nos tenían a nosotros los equipos, incluso hasta miedo. Estoy seguro que lo vamos a conseguir”.

Al ser consultado sobre la altura de la capital de la República, aclaró que “ese es un dato menor, porque uno ya con tanto tiempo jugando en el fútbol colombiano, tantas veces que hemos ido a Bogotá, e incluso, recordando que fuimos campeones allá, no debe ser un aspecto para prestarle tanta atención”.

Nieto sostuvo que “por ahí he visto que algunos dicen que el equipo ha perdido jerarquía para enfrentar partidos de este tipo, pero eso no es así. Yo sé muy bien lo que tenemos acá, la clase de jugadores de la plantilla, y queremos mostrar en Bogotá que siempre hemos estado hechos para compromisos de este calibre”.

Tras superar un largo proceso de recuperación, luego de una operación, para convertirse ahora en titular indiscutido del Deportes Tolima, el deportista de 30 años manifestó que “algo que siempre he tenido, a pesar de las dificultades, es que nunca he dejado de creer en mis capacidades. Siempre sentí que, al estar en las mejores condiciones, rendiría lo que yo espero. Nunca he pensado en tener que demostrarle algo a alguien, sino a mí mismo”.

Por último, dijo que “siempre me he sentido un buen compañero, intentando ayudar desde afuera, y cuando tengo la oportunidad de estar en la cancha. Además, me gusta aconsejar a los más jóvenes, porque yo lo fui, y siempre será importante aprender de los demás para crecer. Incluso, aún lo hago”.

