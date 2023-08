“Si queremos cosas importantes, tenemos que dar mucho más”

Contenido Exclusivo

El técnico Juan Cruz Real reconoció todas las fallas que viene cometiendo Deportes Tolima.

Tras la derrota 1-0 ante Millonarios en Bogotá, por la cuarta fecha del ‘Clausura’ 2023, el técnico del Deportes Tolima, Juan Cruz Real, manifestó que “siento un sinsabor, ya que creo que perdimos el partido más por errores nuestros, que por que nos haya marcado diferencia el rival”.

El estratega reconoció que “tenemos que hacernos un replanteo, porque sinceramente seguimos teniendo situaciones puntuales en los partidos, que son fallas de nosotros.

Creo que no hicimos el mejor partido. Fue un duelo parejo, con pocas llegadas a los arcos. En el caso nuestro, tomamos malas decisiones en el último tercio de la cancha”.

El profe fue claro en decir que “si queremos aspirar a cosas importantes, tenemos que dar mucho más. Si no se toman decisiones correctas en los momentos claves, así será muy difícil hacer un gol. Tuvimos unas tres ocasiones claras para anotar, pero nos costó”.

El argentino explicó que saltó al gramado de El Campín sin delantero, “debido a que nos está faltando eficacia y alguien que nos pueda ayudar a finalizar las jugadas. Consideramos que esa era la mejor opción”.

También comentó que “por momentos estuvimos imprecisos en la entrega, sobre todo cuando recuperábamos el balón. Hacíamos dos pases bien, pero por ahí en el tercero no acertábamos. Eso, además de la pelota quieta, debemos seguir trabajándolo”.

Hablando de la labor por las bandas, resaltó que “para la complementaria, siento que Castro entró bien, y seguramente nos aportará mucho. Necesitamos jugadores así, con hambre y rebeldía competitiva, porque nosotros vinimos a este equipo con la misión de cambiar lo que pasó en el último año. Seguiremos en esa búsqueda, y tenemos que entender que siempre debemos estar al máximo”.

Real aseguró que “el problema no radica solamente en el último remate, también influye ese pase definitivo. Vamos a seguir entrenando, pero ahí debe estar presente la decisión individual del futbolista.

Por ejemplo, tuvimos un contragolpe (liderado por Brayan Gil) en el que estábamos tres contra dos, y en vez de hacer una jugada a favor, respecto a esa jugada en la que teníamos posibilidad de progresar, jugamos al final en una situación totalmente opuesta. Por eso, insisto, debe haber claridad en la toma de decisiones”.

Juan Cruz aclaró de inmediato que “no me refiero solamente a los delanteros. Hablo de un colectivo, en el que todos debemos ser más ambiciosos, sobre todo cuando entramos al área rival. Nos pasa mucho que, por ejemplo, entramos al área, y nos demoramos en rematar. Nos pasó en este partido”.

Cuando le manifestaron que Tolima aún no tiene identidad de juego, en un tono algo molesto, respondió que “yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el equipo tiene claro cómo quiere jugar. Que nos falta definición, más fuerza y contundencia para finalizar las jugadas, eso sí, pero que este equipo no sepa a qué juega, eso no es así”.

Al ser consultado sobre las posibilidades de clasificar a la otra ronda, viendo la situación actual, dijo que “nosotros aspiramos a conseguirlo, entendiendo que tenemos un plantel competitivo. Me parece que el equipo muestra cosas importantes, aunque es claro que somos más avasallantes en Ibagué, que por fuera”.

Posiciones

1. B/manga 10 pts.

2. Águilas 7 pts.

3. Huila 7 pts.

4. Medellín 7 pts.

5. La Equidad 6 pts.

6. Pasto 6 pts.

7. Santa Fe 6 pts.

8. Nacional 5 pts.

9. América 5 pts.

10. Alianza P. 5 pts.

11. Millos 5 pts.

12. O. Caldas 4 pts.

13. Tolima 4 pts.

14. Cali 4 pts.

15. Jaguares 3 pts.

16. Unión M. 2 pts.

17. Junior 2 pts.

18. Envigado 2 pts.

19. Pereira 2 pts.

20. Chicó 1 pts.

Próxima fecha (5ª)

* Jueves 10 de agosto

6 p.m: Alianza vs. Envigado

* Viernes 11 de agosto

6:20 p.m: Águilas vs. Cali

8:30 p.m: Tolima vs. Huila

* Sábado 12 de agosto

4:10 p.m: Santa Fe vs. La Equidad

6:20 p.m: Junior vs. Pasto

8:30 p.m: Caldas vs. Pereira

* Domingo 13 de agosto

4 p.m: América vs. Medellín

6:10 p.m: Jaguares vs. Millonarios

8:20 p.m: Nacional vs. Bucaramanga

* Lunes 14 de agosto

7:40 p.m: Chicó vs. U. Magdalena

