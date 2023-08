Joven ciclista tolimense figuró en Nacional Interclubes de Pista

Contenido Exclusivo

El pedalista es oriundo de Casabianca.

Aunque el tolimense Juan Daniel Laverde ha montado bicicletas enfocadas en la ruta desde niño, esta semana consiguió ser protagonista en la modalidad de pista, en el Campeonato Nacional Interclubes que se disputa en Bogotá.

En el marco del Festival de Verano, celebrado en la capital de la República, el pedalista oriundo de Casabianca se colgó dos medallas de bronce, en las pruebas de velocidad y 500 metros masculino.

En su estreno, se ubicó por detrás de Andrés Hernández (plata) y Julián Manrique (oro). Posteriormente, en la carrera de medio kilómetro, con un registro de 35.724, acabó tercero. El podio lo completaron Sergio Jaramillo (35.723) y Manrique (35.165), segundo y primero, respectivamente.

Mauricio Gómez, director del club El Cóndor Tolima, sostuvo que “yo vi que Juan Daniel podría sorprender en la pista, y por eso fue inscrito. Él es muy bueno en la ruta, pero tiene potencial en la velocidad, y eso se puede explotar también en otros campos.

Fuimos los únicos tolimenses presentes en este evento, y me alegra mucho poder representar de la mejor manera los colores Vinotinto y Oro. Se dejó en alto el nombre de la Región”.

El entrenador comentó que “estuvimos un par de días en Pereira, y los aprovechamos al máximo en la pista que tienen allá. Nos tocó así, pues lastimosamente en Ibagué perdimos el velódromo que había.

Por eso estas medallas son muy importantes. A pesar de no contar con un escenario, y que él siempre ha corrido en ruta, vino y se metió al podio con los mejores juveniles de pista”.

Proyección

Laverde contó que “desde los ocho años empecé a montar bicicleta. Al principio fue por entretenimiento, pero luego me encantó la adrenalina. Ir a grandes velocidades, me llamó mucho la atención”.

También dijo que “en Casabianca, un profesor me comenzó a entrenar, y desde ahí me enfoqué en lo competitivo. Por la zona, arranqué con ciclomontañismo. Pero luego pasé a la ruta, y me gusta bastante”.

El deportista de 15 años agregó que “ya he podido estar en carreras nacionales, y me ha ido bien. Llevo con calma el proceso, y la idea es seguir entrenando con mucha dedicación.

Estas medallas son una motivación para seguir dándolo todo por mi Departamento, ya sea en pista o ruta. Creo que con el tiempo iremos viendo cuál es la mejor opción para seguir en carrera”.

MÁS NOTICIAS:

Prado, sede de importantes eventos de natación en aguas abiertas

Deportes Tolima, a levantar cabeza en la Liga

Se confirma la fecha del debut de James Rodríguez con el Sao Paulo de Brasil