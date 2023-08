Deportes Tolima, a saldar una deuda pendiente

Contenido Exclusivo

Ante La Equidad, el Vinotinto y Oro buscará acabar con una sequía de 10 meses sin poder ganar por fuera de Ibagué en la Liga.

Diez meses. Ese es el tiempo que el Deportes Tolima acumula sin poder ganar como visitante, en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Un registro irónico, si se revisa su reciente pasado, en el cual era una de sus mayores fortalezas.

Hace poco, el capitán del equipo, Julián Quiñones, reconoció que esa es una deuda pendiente de su escuadra, y que es extraño el registro, porque antes les iba mejor afuera del estadio Manuel Murillo Toro.

Es por eso que, luego de su sufrida victoria (1-0) ante Atlético Huila, ahora el elenco de la ‘Tierra Firme’ desea continuar por la senda de la victoria, en su visita este sábado a Bogotá, donde chocará con La Equidad, a partir de las 8:20 de la noche.

Cabe resaltar que este partido hace parte de la octava fecha, para la cual los ‘Musicales’ tuvieron una semana completa de preparación, toda vez que fueron aplazados sus compromisos de las fechas seis y siete, ante Deportivo Cali (en Palmaseca) y Pereira (en el ‘Coloso de la 37’).

El primero no se llevó a cabo porque no había suficientes policías que pudieran brindar garantías para el cotejo el pasado lunes festivo, y el segundo por el duelo de Copa Libertadores que afrontaron los ‘Matecañas’.

Así las cosas, este receso le ‘cayó de perlas’ al entrenador Juan Cruz Real, para seguir ajustando tuercas en una escuadra que, a pesar de que el estratega diga lo contrario, aún no logra convencer.

Y es que, en su más reciente atención a medios, el DT argentino dejó ver su malestar por el cuestionamiento de un sector de la prensa.

“Ustedes, quizá no de forma malintencionada, no analizan bien la realidad o tratan de enfocarse hacia un lugar que no es correcto, es mi humilde opinión. Llegamos acá con un equipo que venía de dos semestres sin clasificar, que estaba con una situación de muchos jugadores con lesión, etc. Y empezamos a reconstruir”, refirió el ‘profe’.

Y agregó que “cuando se empiezan a buscar cosas raras, bueno, ustedes las pueden buscar. No tengo problema en poner la cara. Pero estoy muy conforme con mi grupo, y como está trabajando. Al equipo la gente lo aplaude porque muestra una idea, una identidad. ¿Que hay que mejorar muchas cosas? Sí, hay que mejorar. Pero es como queramos ver las cosas, el vaso medio lleno o medio vacío”.

Hace un par de semanas atrás, Real dio a entender que se necesita tiempo, pero como él mismo lo reconoció: La afición tuvo que soportar dos semestres nefastos. Por eso, se necesitan resultados pronto para recuperar el lugar que se había ganado en el rentado nacional.

Ante los ‘Aseguradores’ en Bogotá, está servida una oportunidad perfecta para romper un ‘hechizo’, seguir escalando en la tabla de posiciones y fortalecer la moral de cara a los siguientes compromisos.

Porque, a pesar de está metido entre los ocho, y siempre suele ser un rival complicado, Equidad tampoco ha encontrado su mejor forma este semestre, toda vez que suma apenas una victoria, un empate y cinco igualdades.

Su más cercano duelo lo perdió 1-0 en su visita a Barrancabermeja, donde el entrenador Alexis García se quejó por el ‘anti fútbol’ de Alianza Petrolera, el mismo que debió soportar Tolima en su reciente eliminación en la ‘Copa Colombia’, y que los bogotanos muchas veces también aplican.

Sobre Equidad, Facundo Boné, quien viene levantando su nivel competitivo, indicó que “es un equipo que se hace muy fuerte en defensa. Por eso, lo bueno de visitarlos, es que sabemos que no se meterán tanto atrás. Ahí será importante aprovechar cada espacio que tengamos, para buscar hacerles daño”.

