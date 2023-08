Lo que dijo Juan Cruz Real sobre el empate con La Equidad

Contenido Exclusivo

El DT manifestó, entre otras cosas, que les afectó no competir durante 10 días

Juan Cruz Real, entrenador del Deportes Tolima, entregó su balance del empate 0-0 en la visita a La Equidad, en duelo por la octava fecha del ‘Clausura’ 2023, certamen en el que el Vinotinto y Oro sigue sin mostrar una identidad, y sin convencer.

“Primero que todo, quiero reconocer el esfuerzo de los futbolistas, porque vinimos a jugar a una cancha compleja, donde la pelota realmente vuela muy rápido, ante un rival que ya sabe competir ahí, y es un equipo muy difícil”, sostuvo el estratega tras el cotejo en ‘Techo’.

Respecto al compromiso, manifestó que “en el primer tiempo nos costó. Equidad es un equipo que juega muy directo, y lanza demasiado, y no estábamos ganando la segunda pelota en el rechazo de los defensores nuestros.

No le podíamos dar el control al juego y el descanso al equipo, por medio de la sumatoria de pases. Eso sí, creo que el rival, en la parte inicial, apenas tuvo dos claras. Tuvo mucho centro, mucha aproximación, pero no nos generaron jugadas determinantes”.

Además, sostuvo que “ya en la segunda mitad fue distinto, cuando pusimos tres jugadores en el mediocampo. Pudimos tener secuencias de pases más largas, aunque sí, no tuvimos mucha profundidad”.

Respecto a los cambios en su módulo táctico, refirió que “estas son cosas que hacen parte del proceso, para nosotros ver qué nos funciona mejor”.

Real dijo que “veníamos de dos partidos (por fuera de casa) en los que no habíamos sumado, y si bien hoy, queríamos ganar, y este no fue el mejor partido en lo estético, pudimos sumar en una cancha difícil”.

El argentino comentó que “si analizo sobre este partido, lo que el equipo viene haciendo en lo futbolístico generalmente, no estuvimos cerca. Hoy fuimos más un equipo combativo, con orden, el cual se comportó mejor en el segundo tiempo que en el primero”.

Y de cara al choque del próximo viernes ante Atlético Bucaramanga, manifestó que, “indudablemente, ahora en casa debemos retomar lo que venimos haciendo en lo futbolístico”.

Mientras la mayoría de entrenadores suelen quejarse por tener que competir tan seguido, que es lo usual en Colombia, Juan Cruz Real sorprendió al comentar que “nosotros veníamos de un poquito más de 10 días sin jugar, y eso indudablemente en el ritmo, por más que entrenes e intentes simular la competencia, no es la competencia.

Y, además, nos tocó venir a una plaza muy difícil. Indudablemente, eso a nosotros nos afectó, el no jugar durante varios días”.

Por último, sobre el acompañamiento masivo que tuvo la ‘Tribu’ en ‘Techo’, sostuvo que “quiero agradecerle a la gente que nos acompañó. Yo sé que los hinchas querían ver ganar al equipo por dos o tres goles. Tolima viene en alza en esta reconstrucción de la cual venimos hablando hace un par de semanas, y quizá la afición tenía las expectativas altas, lo entiendo.

Nosotros fuimos consientes de toda la gente que nos acompañó, y vuelvo y lo digo, fue muy emocionante el recibimiento y su respaldo. Lamento si no se fueron contentos al no poder sacar los tres puntos acá, pero deben entender que esta no era una plaza fácil y que, aun así, sumamos”.

Además, agregó que “le quiero pedir a la gente que nos siga acompañando. Tenemos seis partidos jugados, con ocho puntos sumados (de 18 posibles), nosotros nos hacemos fuertes jugando en casa, y seguramente estaremos en la parte alta de la tabla”.

Posiciones

1. Medellín 14 pts.

2. Nacional 14 pts.

3. Águilas 12 pts.

4. Millonarios 12 pts.

5. B/manga 11 pts.

6. Alianza P. 11 pts.

7. Santa Fe 11 pts.

8. Once Caldas 10 pts.

9. Unión M. 10 pts.

10. Junior 10 pts.

11. La Equidad 9 pts.

12. Huila 9 pts.

13. Tolima 8 pts.

14. América 8 pts.

15. Pasto 8 pts.

16. Jaguares 7 pts.

17. Pereira 5 pts.

18. Cali 5 pts.

19. Chicó 4 pts.

20. Envigado 2 pts.

Próxima fecha (9)

Viernes 1 de septiembre

6:05 p.m: Chicó vs. Envigado

8:10 p.m: Tolima vs. Bucaramanga

Sábado 2 de septiembre

4:45 p.m: Jaguares vs. Medellín

6:10 p.m: Santa Fe vs. Junior

8:20 p.m: Alianza vs. América

Domingo 3 de septiembre

4 p.m: Nacional vs. Pereira

6:10 p.m: Águilas vs. Millonarios

8:20 p.m: Cali vs. Pasto

Lunes 4 de septiembre

6:10 p.m: Unión vs. Equidad

8:20 p.m: Caldas vs. Huila

MÁS NOTICIAS:

Jeisson Suárez, ‘calientico’ para la Maratón de Medellín

Pies Dorados, presente en importante certamen de atletismo

El tenis de mesa toma fuerza por fuera de Ibagué