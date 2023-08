¡Motivo de orgullo! Linda Caicedo ganó el premio a mejor gol del Mundial

La futbolista colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, recibió este martes 29 de agosto el premio al mejor gol de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda.

El golazo de Linda Caicedo fue contra Alemania, en una acción donde con su gambeta desequilibró en el área y luego con una precisión impresionante ubicó el balón en un lado imposible para la portera.

Linda Caicedo marcó dos goles en el Mundial Femenino y fue clave para que la selección Colombia alcanzara los cuartos de final, en los que perdió ante Inglaterra.

Además, esta fue la mejor presentación de la selección Colombia en la historia de los Mundiales de Fútbol Femeninos.

“La brillante jugadora colombiana se hizo dueña del premio por su histórico tanto ante Alemania en la última edición del mundial femenino”, anunció la Fifa.

“Luego de tomar la pelota adentro del área, la adolescente logró meterse entre dos defensoras alemanas con un brillante 1-2. Luego, con un movimiento fluido, mandó un bombazo al ángulo izquierdo de la portera Merle Frohm para abrir el marcador de un partido que luego iba a ser empatado por Alemania para derivar en un tanto agónico de Manuela Venegas en el último minuto”, agregó la entidad que rige el fútbol mundial.

El gol Hyundai del torneo fue elegido por los votos de los aficionados, con Caicedo superando al tanto de la panameña Marta Cox ante Francia, de tiro libre, por solo 0.5% de los votos.

