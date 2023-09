Preocupación 'Pijao': Deportes Tolima aún no levanta en la Liga

Contenido Exclusivo

El técnico Juan Cruz Real manifestó no sentirse “identificado” ante Bucaramanga.

¿Qué le pasa al Deportes Tolima? Esa es la pregunta que se vienen haciendo sus hinchas, teniendo en cuenta que la ‘Tribu’ aún no despega en la Liga, la cual está cerca de llegar a la mitad de la fase ‘todos contra todos’.

El elenco de la ‘Tierra Firme’ empató sin goles como local ante Bucaramanga, en el inicio de la novena fecha y, al cierre de esta edición, estaba ubicado en el puesto 13, con apenas nueve puntos.

Eso sí, no hay que olvidar que los ‘Pijaos’ tienen dos partidos menos, ante Deportivo Cali y Deportivo Pereira, escuadra con la cual se medirá el próximo miércoles (6:10 p.m.), para ponerse al día en lo correspondiente a la sexta jornada.

Es obligatorio que el onceno ‘Musical’ gane dicho encuentro, toda vez que está cediendo demasiado terreno en la clasificación, y fue exactamente lo mismo que le pasó en las dos ligas anteriores, y que resultó en sendos fracasos.

Para dejar atrás esos negativos momentos, se contrató al entrenador Juan Cruz Real, quien tuvo un inicio convincente, ya que se vio al grupo ‘refrescado’ al término de la temporada pasada. Sin embargo, en el actual semestre pareciera que la plantilla aún no logra adaptarse a su idea de juego. Y así lo dio a entender el DT en varias oportunidades durante la rueda de prensa, al final del choque con los ‘Leopardos’.

“Creo que en el primer tiempo fuimos de más a menos, y con el cambio (de Guzmán por Quiñones) lo que quisimos fue encontrar más fútbol. Además, Julián estaba con una amarilla. Empezamos con una línea de cuatro atrás, y luego implementamos una de tres, con la intención de tener más fútbol”, sostuvo el estratega.

Y confesó que “sinceramente, no me quedo conforme con lo que hicimos. Creo que en lo que hemos venido hablando de la construcción, dimos tres pasos para atrás en lo futbolístico, y lo reconozco. No me sentí representado en lo que hicimos en este partido. Es una autocrítica que tenemos que hacerla”.

El ‘profe’ agregó que “nos faltó más templanza, más personalidad, en poder acertar en la elaboración de juego. Creo que al final fue un empate justo, porque la verdad no hicimos lo suficiente para poder ganar el partido”.

Real reconoció que “llegamos bastante al último tercio, pero tomamos malas decisiones, con lo mismo que ocurre casi siempre cuando no podemos generar esa profundidad que queremos; o no tiramos bien el centro, o nos apuramos en un pase”.

Eso sí, aclaró que “esas son cosas que entrenamos, entonces digo, es algo que en el partido debemos aplicarlo. Por eso, insisto, no me siento representado por lo que hicimos”.

También sostuvo que “yo siempre le digo a los muchachos que, lo mínimo que tenemos que hacer, es transmitir de adentro hacia afuera, por eso hoy solo nos queda excusarnos”.

Finalmente, Juan Cruz dijo que “empezamos bien, pero nos fuimos diluyendo, y no transmitimos, y eso me duele, porque puedo entender que, por ahí, no te salgan las cosas en un partido, pero creo que tenemos que tener una rebeldía competitiva, la cual en este partido no fue suficiente.

Eso me molesta, y entiendo al hincha, por eso no hay mucho para decir, solo queda asumir y aceptar que en esta ocasión no tuvimos una buena presentación”.

95’ ⏱️ Final del partido.



| Deportes Tolima 0-0 Bucaramanga | pic.twitter.com/4P2CK6frSF — Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 2, 2023

