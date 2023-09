Deportes Tolima ganó en Pasto y tuvo un respiro en medio de su crisis

Contenido Exclusivo

La ‘Tribu’ cortó en la Liga una racha de 11 meses sin ganar fuera de Ibagué.

¡Enhorabuena! Deportes Tolima pudo volver a ganar. Y lo hizo como visitante, algo que no ocurría en el rentado nacional desde hace 11 meses. El Deportivo Pasto fue el equipo superado, en el estadio Departamental Libertad, por la fecha 12 del ‘Clausura’ 2023.

Al término de esta reconfortante victoria, uno de los entrenadores interinos, el ex futbolista ibaguereño Henry Rojas, sostuvo que “valoro mucho el manejo de emociones que se generó dentro del terreno de juego, el cual se tomó para bien en esta ocasión”.

El ahora estratega indicó que “en el entretiempo, con el profe Jose rayamos un poco, y empezamos a crear variantes desde el sistema táctico. Tras los cambios, manejamos un 4-1-4-1, y terminamos con dos delanteros.

Lo importante es que los jugadores entendieron y captaron la idea que teníamos en el cuerpo técnico, algo que no es fácil cuando sobre la marcha se implementan modificaciones en el sistema de competencia”.

Rojas, quien habla en las ruedas de prensa sin tanto hermetismo, reconoció que “en el primer tiempo tuvimos el control del juego, veíamos que Pasto no nos estaba presionando, pero estábamos siendo muy imprecisos. Y cuando llegábamos al último tercio de cancha, también tomábamos malas decisiones. Creo que fue la constante, y ha venido siendo la constante”.

Sin embargo, manifestó que “para la segunda parte, con el ingreso de Juan Pablo (Nieto), y los otros hombres, el grupo tomó el control por completo del partido, se unieron los talentos, y las decisiones ejecutadas fueron más efectivas”.

Cuando le preguntaron sobre el penal decretado en el epílogo, que a la postre le permitió a su escuadra imponerse 2-1 sobre los ‘volcánicos’, refirió que “no he tenido la oportunidad de ver aún la jugada, pero si fue revisada en VAR, entre varios jueces, es porque la decisión era la correcta. Afortunadamente se pudo concretar, y con esto la victoria se dio para nosotros”.

Respecto a su nueva faceta, el ex mediocampista dijo que “yo me retiré apenas hace 10 meses, y todo ha surgido demasiado rápido en este campo. Por eso, solo tengo gracias para Dios, por estas oportunidades que me viene brindando

En los partidos que he tenido la posibilidad de dirigir, ha sido muy especial encontrarme con ex compañeros que aún están compitiendo”.

Al ser consultado sobre la inminente llegada de un nuevo DT, que podría ser el también ex jugador antioqueño, David González, comentó que “nosotros en el cuerpo técnico somos trabajadores del Deportes Tolima, y asumimos este mandato mientras se gestiona la llegada de un nuevo entrenador. Lo importante es que lo hemos hecho con mucha responsabilidad, y amor a la profesión.

Sobre lo que pasará mañana, aún no lo sabemos. Se habla afuera ya de un nuevo cuerpo técnico, y si es así, con nosotros encontrará un buen empalme, y una ayuda inmensa, pues queremos que todo marche bien en nombre del Club”.

Finalmente, resaltó que “ya en Ibagué nos reuniremos con la junta directiva, para definir si vamos a dirigir el próximo partido, o retornaremos a nuestros respectivos roles, en las divisiones menores”.

Dicho cotejo se cumplirá este jueves a partir de las 5:45 de la tarde, en el estadio Manuel Murillo Toro. Allí, Deportes Tolima medirá fuerzas con Envigado, por la fecha 13 de la Liga.

Lo que dijo Herazo

Diego Herazo, autor del gol de la victoria ante Pasto, tras el empate conseguido por Brayan Gil, contó que “lastimosamente no se nos estaba dando el gol. Como delanteros trabajamos día a día en ese aspecto, en cada partido lo entregábamos todo, dábamos el máximo, pero no podíamos convertir”.

Sin embargo, dijo que “gracias a Dios, en este partido las cosas se nos dieron, se nos abrió el arco a los dos atacantes, y pudimos llevarnos los tres puntos”.

El atacante, fuertemente criticado junto a Gil, por sus constantes desperdicios de acciones de gol, aseguró que “nosotros siempre hemos dicho que, podemos errar, sí, pero nunca bajar los brazos. Nos pasó como ocurre en la vida, el que deja de insistir, no consigue nada. Nosotros no renunciamos, y se nos dieron las cosas para marcar y ganar”.

Por último, comentó que “para mí y para mis compañeros, este resultado es algo muy importante. Ha sido una felicidad inmensa, por ese mal momento que venimos viviendo. Esto es especial para lo que se viene, y sobre todo para el ánimo del equipo”.

#PortaDT 📰 Todos juntos marcamos la diferencia.



Tenemos un importante compromiso. Nos vemos el jueves para enfrentar en casa a @EnvigadoFC.



¡VAMOS TOLIMA! 👊🏽 pic.twitter.com/EIDcQukbl0 — Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 18, 2023

