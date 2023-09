David González asumió el comando del Deportes Tolima

Contenido Exclusivo

El estratega ‘Paisa’ debutará en el banquillo ‘Pijao’ ante Envigado.

El antioqueño David González llegó a Ibagué, y de inmediato se puso al frente del Deportes Tolima, como su nuevo director técnico, luego de la salida del argentino Juan Cruz Real. Además, ofreció su primera rueda de prensa, antes de su debut este jueves (5:45 p.m.) en el duelo en Ibagué ante Envigado, por la fecha 13 del ‘Clausura’ 2023.

“Primero que todo, debo decir que estoy contento, feliz de estar acá, en una Institución que en los últimos años ha crecido mucho a nivel deportivo”, sostuvo el entrenador, y agregó que “llegué con muchas ganas, y expectativas de iniciar trabajos. Con mucha motivación, por esta plantilla que se tiene, altamente competitiva, por los hombres que están acá”.

El DT sostuvo que “ya todos saben la situación en la que, me gustaría decir, se estuvo, pues el objetivo es que desde ahora se genere un punto de quiebre, y creo que el resultado que se presentó en Pasto, la manera como se consiguió, puede ayudar para esto”.

González enfatizó en que “ese partido sirvió de motivación, y para levantar la moral de nuestros jugadores, pensando en el principal objetivo, que es pelear por la clasificación a los cuadrangulares”.

Sobre su presentación con el grupo, dijo que “fue buena y muy amigable, pues con algunos de los jugadores, si bien tuve la oportunidad de compartir camerino, a otros los enfrenté cuando yo jugaba”.

De la primera charla con los nuevos pupilos, contó que “el mensaje fue claro: Nuestra intención ahora es tratar de aprovechar ese resultado de Pasto para generar confianza, y seguir ganando partidos. Les dije que con esta nómina debemos salir a cualquier cancha a buscar los tres puntos, y la clasificación”.

David refirió que “espero que en esta nueva relación que se ha creado, todos salgamos beneficiados. Puede que no tenga 10 o 15 años dirigiendo, pero ya he sumado una experiencia muy bonita, con un paso a una final del fútbol colombiano, viviendo múltiples situaciones que ahora me permiten que un camino sea más llevadero”.

De su cuerpo técnico aseguró que “nos gusta mucho proponer, nos gusta atacar, nos gusta marcar goles, pero obviamente lo primero que se debe tener seguro, es la puerta de la casa. Por eso, primero nos vamos a aferrar a lo bueno que tiene el equipo, y luego iremos buscando la identidad del grupo de David González”.

Sobre las dudas de algunos seguidores sobre su contratación, teniendo en cuenta su corto recorrido como estratega, manifestó que “es normal, es nuestra naturaleza como seres humanos sentir un tipo de temor al cambio. Pero eso es lo que siempre nos va a sacar de una zona de confort, que a la postre es lo que lleva a que sucedan grandes cosas.

Yo al hincha lo único que le puedo prometer es que vamos a darlo todo. Nosotros vinimos con toda la intención de dejar en lo más alto el nombre de este equipo”.

El nacido en Medellín aseguró que “no venimos pensando en que no hay presión, porque tomamos un equipo con una situación compleja a mitad de campeonato. Este problema ahora es nuestro, y decidimos asumirlo. Por eso, está en nosotros solucionarlo”.

De su cuerpo técnico, dijo que “está conformado por Alexander Becerra, quien oficia como mi asistente, y con él veníamos ideando asumir este tipo de proyectos. Además, hemos incluido a Nicolás Ramírez como preparador físico. Él es una pieza que estamos seguros potenciará mucho más el proyecto.

Hemos venido charlando con el Presidente del equipo, y el gerente deportivo, para que se una otra persona, de la casa, que conozca el equipo. Por ahora prefiero no decir ningún nombre”.

El ahora ‘profe’ aclaró que “la comunicación podría fluir mejor con el grupo por ser hasta hace poco un deportista, pero más allá de tener que poner una barrera, sí tengo claro que ahora soy entrenador, tengo una enorme responsabilidad, pero eso no me quitará el entendimiento que puedo tener sobre el pensar y sentir de los futbolistas que están a mi cargo”.

Finalmente, resaltó que “lo primero que vi cuando llegué, fue un eslogan que dice: ‘Creer es Poder’. Entonces, lo que me queda es invitar a la hinchada a que crea. No es fácil, pero pienso que puede significar dar una oportunidad. Nosotros vinimos a realizar un trabajo honesto, preparado, y tenemos la convicción de que nos irá bien”.

MÁS NOTICIAS:

El Mundial de Patinaje Artístico ya ‘rueda’ en Ibagué

¡Pilas! Así será el ingreso gratuito al Coliseo Mayor para el Mundial de Patinaje Artístico

‘Las Gemes’ del Tolima acapararon el podio en evento de ciclomontañismo