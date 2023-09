El técnico David González se estrenó con victoria en el Deportes Tolima

Contenido Exclusivo

Neto Volpi atajó penal.

Ya era hora de que al Deportes Tolima todo le saliera bien en un partido. Ocurrió en el compromiso ante Envigado en el estadio Manuel Murillo Toro, disputado este jueves en el marco de la jornada 13 del ‘Clausura’ 2023.

Con una actuación especial del guardameta Neto Volpi, el Vinotinto y Oro se impuso con marcador 2-0, y con esto le puso fin a una racha negativa de 32 partidos sin poder ganar dos cotejos consecutivos.

Cabe recordar que la ‘Tribu’ venía de superar 2-1 al Deportivo Pasto en el Departamental Libertad, poco antes de concretarse la vinculación del antioqueño David González, como el nuevo director técnico.

Fue un gran debut para el ‘Paisa’, quien apenas en 2021 se retiró del fútbol, luego de ser portero durante 19 años, en los que cosechó cuatro títulos, todos con el Independiente Medellín.

Teniendo en cuenta que apenas suma un par de entrenamientos, el ‘rockero’ no se complicó la vida, y formó ante los ‘Naranjas’ con la nómina que viene siendo la principal en los más recientes compromisos.

Prácticamente todo el equipo le respondió. Eso sí, con un plus adicional lo hicieron el arquero brasileño, además del extremo Álex Castro, y Juan David Ríos, cuyo rendimiento ha tenido altibajos desde el retorno de su grave lesión.

En esta ocasión, ‘Juancho’ fue clave en el triunfo, ya que un par de recuperaciones de pelota le permitieron a su elenco anotar los dos tantos, en los minutos 30 y 46.

Cuando el partido marcaba media hora de juego, el volante de contención se anticipó a un contrario en una floja salida de los visitantes de su área, y esto lo aprovecharon Yeison Guzmán y Castro para armar una pared, y al final el de cabello pintado definió con un remate cruzado y a ras de piso para firmar el 1-0.

Y cuando apenas comenzaba la parte complementaria, otra vez Ríos se adelantó a un rival para de paso dejar habilitado a Diego Herazo, quien olvidó sus fallas en definición para anotar un lindo tanto, en el cual no tuvo posibilidades el meta Felipe Parra.

Ese fue un baldado de agua fría que congeló por completo a los dirigidos por Andrés Orozco. Aun así, tuvieron un par de acciones que pudieron cambiar por completo la historia del partido.

A los 67, Volpi se puso por primera vez la capa de superhéroe, cuando contuvo un disparo a quemarropa sobre sus narices, después de un pestañeo de sus compañeros. Era un gol cantado, pero el nacido en el país de la samba estuvo gigante bajo los tres palos.

Pero eso no fue todo. Todavía le quedaba un acto más a Neto para lucirse y ratificar que viene pasando por un fenomenal momento. Pasó en el último suspiro, cuando el juez central, luego de ver el VAR, decretó una pena máxima por una mano sin intención de Léider Riascos, durante una disputa de la redonda.

El encargado de tomar la esférica y ponerla en el punto blanco fue el portero Parra, quien este año ya le había anotado a los ‘Musicales’. Lo hizo en el ‘Apertura’, en el Polideportivo Sur, donde se tomó revancha con el rebote de un penalti que inicialmente le atajó Christian Vargas.

En esta ocasión, nuevamente erró, pero a diferencia del campeonato pasado, César Haydar corrió rápidamente para respaldar a su compañero, y tiró lejos la pelota para el delirio de una afición que se ilusiona con un renacer del equipo de sus amores.

Por fin, todo le salió muy bien al Deportes Tolima en un juego. Eso sí, pero no todo fue perfecto. Todavía hay un par de hombres que no levantan su nivel, y no merecen estar como inicialistas.

Pero bueno, siempre será mejor corregir mientras se gana, y esa es la ventaja que tiene el ‘profe’ González, que ahora tendrá un reto mucho más complicado: Junior en el Metropolitano.

Síntesis

Tolima 2 – 0 Envigado

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Central: Edilson Ariza.

Asistente 1: Iván Ballesta.

Asistente 2: Elkin Charrys.

Figura: Neto Volpi.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Yhormar Hurtado, Anderson Angulo, César Haydar, Junior Hernández; Juan David Ríos, Juan Pablo Nieto; Yeison Guzmán, Alex Castro, Estéfano Arango; Diego Herazo.

DT: David González.

Cambios: Brayan Gil por Herazo (63’), Cristian Trujillo por Nieto (64’), Kevin Pérez por Arango (74’), Léider Riascos por Castro (84’) y Eduardo Sosa por Guzmán (84’).

Goles: Castro (30’) y Herazo (46’).

Amarilla: Pérez (93’).

Expulsados: No tuvo.

Envigado: Felipe Parra; Hayen Palacios, Yilson Mosquera, Andrés Cadavid, Andrés Rodallega; William Parra, Ever Meza, Yilmar Celedón, Rubio España, Luis Ángel Díaz y Daniel Arcila.

DT: Andrés Orozco.

Cambios: Jackson Jaramillo por Celedón (46’), Bayron Garcés por España (59’), Félix Charrupí por Arcila (59’), Felipe Jaramillo por Meza (66’) y Christian Andrade por W. Parra (92’).

Goles: No marcó.

Amarillas: W. Parra (10’) y Palacios (47’).

Expulsados: No tuvo.

95’ ⏱️ ¡Victoria PIJAO!



| Deportes Tolima 2-0 Envigado FC | pic.twitter.com/lQcKUROMZU — Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 22, 2023

MÁS NOTICIAS:

David González asumió el comando del Deportes Tolima

El Mundial de Patinaje Artístico ya ‘rueda’ en Ibagué

‘Las Gemes’ del Tolima acapararon el podio en evento de ciclomontañismo