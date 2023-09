El Mundial de Patinaje Artístico está en su punto más ‘candente’

Contenido Exclusivo

La cita orbital de patinaje artístico tendrá hasta el sábado competencias de altísimo nivel en el Coliseo Mayor.

Por estos días, en Ibagué y toda la ‘Tierra Firme’ la temperatura parece aumentar cada día, y de la misma manera ocurre en el Mundial de Patinaje Artístico, viéndolo desde el campo competitivo, ya que se avecinan pruebas que exigirán al máximo a las delegaciones participantes.

El calor en ocasiones parece insoportable. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los protagonistas del certamen orbital salgan cada jornada a darlo todo en la pista azul adecuada en el Coliseo Mayor del Parque Deportivo.

Afortunadamente, tanto para los atletas como el público en general, el escenario permite un ambiente fresco en su interior, gracias a su diseño, el cual lleva a que la brisa pueda ingresar y suavizar el clima.

Hasta el momento, el público asistente al Mundial ha podido disfrutar de competencias cargadas de arte, belleza y mucho talento. Hay que resaltar que los patinadores se presentan en trajes espectaculares que suelen ser diseñados especialmente para sus rutinas. Estas indumentarias pueden ser extravagantes, elegantes o expresivas, dependiendo de la naturaleza de la presentación.

Cada patinador o pareja protagonizan rutinas únicas y emocionantes, que pueden incluir saltos impresionantes, giros elegantes, movimientos de danza artísticos y elementos de expresión facial que cuentan historias, conectadas directamente con la música.

Tal y como lo indica el eslogan del Carnaval de Barranquilla, este Mundial, ‘quien lo vive, es quien lo goza’. De eso puedan dar fe los asistentes, quienes han acudido en un número importante, especialmente en las noches, entendiendo que la mayoría se ajusta a sus horarios laborales.

Para ese caso, afortunadamente las finales suelen disputarse en las noches. Sin embargo, desde las 8 de la mañana ya existe actividad en el Coliseo Mayor, por lo que las personas pueden acercarse ya sea para observar los entrenamientos, o las rondas clasificatorias. No olvide que podrá disfrutar de todo esto, sin tener que pagar ni un peso.

Contentos

Partiendo desde el hotel, los patinadores han manifestado sentirse muy acogidos en la capital tolimense, donde se les ha visto, especialmente a los alrededores del Coliseo Mayor, compartiendo con algunos ciudadanos.

Además, aprovechan sus tiempos de descanso para degustar de algunas comidas tanto típicas del Departamento, como tradicionales de Colombia. Sus rostros, en la mayoría de los casos, muestran placer luego de degustarlas.

“Me he sentido muy bien. Las personas son muy buenas, y la comida es perfecta. En cuanto a la competencia, arrancamos muy bien, y por eso estamos contentos”, sostuvo un patinador portugués.

Por su parte, Aspen Fell, de Nueva Zelanda, dijo que Ibagué “me encanta, me gusta su gente, son tan encantadores, aún no hemos visitado su parte histórica, creo que lo haremos estos días. Hemos hecho muchas compras y comido mucho arroz, pollo y arepas que me encantaron, son muy buenas, son mis favoritas”.

“El escenario es muy lindo, todo este conjunto de actividades deportivas lo hacen especial”, sostuvo por su parte, Carlos Soltys, entrenador de Paraguay, mientras que Gastón Pazzini, técnico de Argentina, dijo que “el coliseo es impactante, me sorprendió mucho sobre todo como se ve a través de las cámaras. El color le da una particularidad que en otros lugares no es así, aquí todos los colores son vivos”.

Colombia suma tres medallas

En lo competitivo, Colombia acumula tres medallas en el Mundial. La primera fue una presea de plata, conseguida por Jeshua Folleco en la categoría junior masculina de Solo Danza.

Posteriormente, en senior, Brayan Carreño, quien defendía la corona orbital, se hizo acreedor del bronce en una competencia reñida.

Y el pasado fin de semana, María Paula Muñoz y Jeshua Folleco se coronaron campeones mundiales en danza en pareja junior, marcando un momento sin precedentes para el patinaje artístico colombiano.

“Esto claramente no hubiera podido ser posible sin los entrenadores, sin todo su apoyo, con sus enseñanzas y valores. También estoy agradecido con mi familia y la de María Paula, que es mi pareja. Ella también ha sido un gran apoyo. Sin duda, este es un gran paso para nosotros, que no pensamos tener acá nuestro primer podio a nivel mundial, con nuestro primer oro”.

