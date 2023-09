Deportes Tolima, tras una nueva victoria en la Liga

Contenido Exclusivo

El equipo dirigido por David González recibirá este viernes al Boyacá Chicó, por la fecha 15 del 'Clausura' 2023.

Ganar su cuarto partido en línea, y meterse entre los ocho primeros. Ese es el objetivo del Deportes Tolima de cara a su confrontación este viernes (8:10 p.m.) en Ibagué, ante el Boyacá Chicó, en duelo válido por la fecha 15 de la Liga 2023-II.

El equipo de la ‘Tierra Firme’ viene en alza luego de una crisis deportiva que llevó a la renuncia del entrenador Juan Cruz Real. Tras la salida del argentino, parecía que los malos resultados seguirían. Sin embargo, luego del choque con el Pasto en el Departamental Libertad, todo ha venido mejorando.

El triunfo en el último suspiro ante los ‘Volcánicos’ parece que revitalizó a los ‘Pijaos’, quienes luego sumaron una victoria como locales 2-0 sobre Envigado, y posteriormente le ganaron 1-0 al Junior en Barranquilla.

En los dos últimos cotejos, el equipo ya contó en el banquillo con el nuevo director técnico, el joven David González, quien tiene la misión de potenciar ese resurgimiento de los ‘Musicales’, aportando su plan de juego.

Al estratega le han salido bien las cosas, ya que no llegó a agitar la casa totalmente. Por el momento, ha optado por dar continuidad a la nómina que venía siendo inicialista, tratando de encontrar un equilibrio entre la seguridad en la zona posterior, y la proyección ofensiva.

Hasta ahora, la zaga se ha mostrado un poco más sólida, y esto lo ratifica que la valla se mantuvo en cero ante los ‘Naranjas’ y ‘Tiburones’. Eso sí, uno de los grandes responsables de esto ha sido el guardameta Neto Volpi, cuyo único ‘lunar’ es cuando permite que los delanteros rivales se le acerquen mucho al momento de querer salir jugando con sus compañeros. En el ‘Metropolitano’ pasó un gran susto por eso. Ojalá la lección esté aprendida.

En cuanto al mediocampo, la zona de contención se ve bastante fuerte y batalladora, además de que respalda al creativo y los extremos. De aquí hay que decir que un aspecto por mejorar es el físico, de manera especial en Yeison Guzmán, a quien la gasolina se le suele agotar pronto.

Por su parte, Alex Castro anda pasando por un gran momento, Juan Pablo Nieto también cumple cuando se le necesita, mientras que Estéfano Arango aún no logra consolidarse, y su principal falla son los centros, pues cuenta con velocidad y gambeta. Si corrige eso, seguramente su aporte será muy valioso.

Y, por último, la delantera aún deja un sinsabor. Frente a los pastusos, Diego Herazo y Brayan Gil se destaparon, luego ‘El Tanque’ volvió a marcar ante Envigado, pero frente a Junior, ambos volvieron a mostrar serias fallas de definición, las cuales costaron no tener mayor tranquilidad en ese partido.

No obstante, el ‘profe’ González aseguró que estaría realmente preocupado si su conjunto no genera peligro. Afortunadamente no es así, y por eso se siente tranquilo para seguir trabajando en los temas a mejorar, y fortalecer los que se vienen cumpliendo con éxito.

Además, siempre será mejor ajustar tuercas cuando se gana, que en un mal momento. Por eso tanto él como sus dirigidos buscarán ante Chicó un nuevo triunfo que les permita no solo seguir escalando en la tabla, sino además aumentar su confianza para ir creciendo en todos los aspectos, sobre todo en los que parecía que no habría solución.