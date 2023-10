David González y sus impresiones de la victoria ante Chicó y el resurgimiento del Deportes Tolima en la Liga

Contenido Exclusivo

El 'profe' tendrá una semana para trabajar de cara al próximo partido.

David González, entrenador del Deportes Tolima, entregó su balance del triunfo 2-0 sobre el Boyacá Chicó, el cual extendió a cuatro los partidos ganados en línea, motivo por el cual los ‘Pijaos’ y su afición se ilusionan con volver a disputar los cuadrangulares, tras dos ligas consecutivas sin hacerlo.

“Acá lo principal es que me encontré con un equipo demasiado talentoso, con gran ansiedad de resultados positivos, y hay que resaltar que, y no me canso de repetirlo, ese triunfo en Pasto, y de la manera como se consiguió, generó un clic en el grupo”, refirió el estratega.

Y agregó que “en el corto tiempo que llevamos, en los pocos entrenamientos que hemos tenido, lo que nosotros venimos implementando como cuerpo técnico, ellos lo han asimilado de una manera increíble. Eso nos ha sorprendido mucho, por eso el mérito es total para este grupo de muchachos que tiene ganas, y está convencido que tiene con qué cumplir objetivos”.

Del onceno ‘ajedrezado’ sostuvo que “es un equipo que se para bien en la cancha, compite, es fuerte y tiene jugadores rápidos. En el primer tiempo tuvimos el partido más controlado que el rival, y se crearon opciones de gol que seguramente habrían cambiado el curso del juego.

Cuando se dio la expulsión, decidimos darle un poco más de volumen ofensivo al equipo, permitiendo un poco más la salida de Junior, y cerrando un tanto a Alex, para así ocupar todos los carriles del campo”.

Además, comentó que “entendiendo que teníamos un hombre de más, el equipo salió con hambre al segundo tiempo. Por suerte se consiguió ese gol muy temprano, ya que de haber avanzado más el tiempo con el empate, se podría haber entrado en el desespero, y eso no es bueno”.

Por momentos, incluso con la ventaja, los de Tunja apretaron un poco a la ‘Tribu’. Al respecto, González dijo que “cuando expulsan un contrario, muchas veces también puede entrar en desespero el equipo que tiene a los 11, impulsado por esa presión de que debe ser aparentemente superior de inmediato. Eso lleva a no querer arriesgar lo suficiente, sobre todo si ya se está ganando”.

El ‘profe’ refirió que “hemos jugado cuatro partidos en muy poco tiempo, con prácticamente la misma nómina, y ese cansancio se siente en el grupo. Afortunadamente se viene una semana completa para que los jugadores se recuperen, y también tendremos sesiones con un poco más de contenido. Eso nos servirá mucho”, de cara al cotejo del próximo viernes en Montería, ante Jaguares.

De la salida de Juan David Ríos, explicó que “fue netamente por la tarjeta amarilla que tenía. Ya en el primer tiempo había tenido un par de discusiones con el árbitro, y al empezar el segundo tiempo, vimos que el central lo tenía entre ceja y ceja”.

Un feliz retorno

Facundo Boné, quien marcó el segundo gol ante Chicó, luego de ingresar al campo por Estéfano Arango, sostuvo que “estoy feliz de volver, y es claro que hacerlo cuando el equipo tiene estos buenos resultados a favor, eso lo ayuda a uno para poder entrar en sintonía un poco más fácil”.

Y agregó que “por suerte en mi regreso el equipo pudo volver a ganar, eso la verdad me tenía un poquito nervioso, pero al final, quedo muy contento”.

De su celebración a rabiar, explicó que “el desahogo fue porque tuve la desgracia de tener dos lesiones musculares este semestre. Eso me tenía preocupado. Pero volver, y convertir, me llena de confianza y me deja muy motivado”.

De la evolución del equipo, comentó que “a medida que se van dando los resultados, es entendible que los jugadores se ven más sueltos y con confianza para aportar. La idea es continuar mejorando, seguir por ese camino que vamos y lograr el objetivo que todos queremos”.