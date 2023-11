En lucha, Tolima obtiene nueva medalla en Juegos Nacionales

Sebastián Carmona le entregó a la tierra Pijao una presea de Plata luego de ganar dos encuentros de tres disputados en Lucha modalidad Greco Romana 87 kgs.

La quinta jornada de los Juegos Deportivos Nacionales se cerró para el Tolima con la obtención de una medalla de Plata en Lucha, llegando la delegación Vinotinto y Oro a 1 presea de Oro, 2 de Plata y 4 de Bronce.

Sebastián Carmona en la modalidad Greco Romana 87 kgs alcanzó la medalla de Plata luego de superar a los rivales de Valle y Huila, logrando subir al podio.

"Es una jornada positiva en el arranque de la competencia para el Tolima, además de la medalla de Plata de Sebastián Carmona, podemos registrar el cuarto lugar de Mauricio Sevillano en 97 Kgs, estos son los resultados del trabajo planificado. Es el comienzo de la competencia, pienso que es una motivación para el equipo porque no todas las delegaciones tuvieron la misma suerte que nosotros. Estamos cumpliendo con un trabajo que ya había pre establecido, afortunadamente los pronósticos empezaron bien", afirmó Wilfredo Rodriguez, técnico de la Liga de Lucha del Tolima. Además: Con una presea dorada, Tolima dice presente en los Juegos Nacionales 2023

Por su lado, Carmona no pudo ocultar su satisfacción tras llegar al podio y posicionarse entre los mejores, "para mí es una alegría inmensa saber de que volví de nuevo a unos Juegos Nacionales y poder lograr una medalla de plata para el departamento del Tolima, ya que cuatro años atrás tuve también la oportunidad de participar y quedé como campeón. En esta vez, le doy gracias a Dios porque volví al podio, no en el primer lugar pero sí con una medalla de plata que me sabe a oro", señaló con orgullo el medallista.

Dato: Hoy estarán en acción: Alejandra García, Camila García y Andrés Pinilla en la modalidad Libre del torneo de Lucha que se desarrolla en el Coliseo Menor Polideportivo Centro de Pereira. "Estamos buscando dos medallas como mínimo en esta categoría y el día viernes esperamos cerrar con broche de oro", añadió Rodríguez.