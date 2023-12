Los torneos de clubes de fútbol más importante de Europa ya definieron sus llaves y así continuar su camino por la máxima gloria.

En Nyon, Suiza, se cumplió el sorteo de octavos de final de Champions League, que definirá su final el próximo primero de junio en el estadio Wembley (Londres), son cuatro equipos españoles, tres italianos, tres alemanes, dos ingleses y de a un representante para Francia, Países Bajos, Dinamarca y Portugal.

Con los bombos listos, la condición para los emparejamientos era no enfrentar clubes de un mismo país, así como repetir partidos de fase de grupos.

De esta manera, los partidos, que iniciarán en febrero serán: Porto Vs. Arsenal, Napoli Vs. Barcelona, PSG Vs Real Sociedad, Inter Vs. Atlético de Madrid, PSV Vs. Borussia Dortmund, Lazio Vs Bayern Múnich, Copenhague Vs. Manchester City y Leipzig Vs Real Madrid.

Se espera conocer el sucesor del City o si los ingleses retienen en su propio país el título a disputarse en el máximo escenario de los londinenses que acoge más de 90 mil personas.

Europa League

También se dieron a conocer los cruces de la Europa League, conblos encuentros Feyenoord Vs Roma, Milan Vs Stade Rennes, Lens Vs. Friburgo, Young Boys Vs Sporting, Benfica Vs Toulouse, Braga Vs Qarabag, Galatasary Vs. Sparta Praga y Shaktar Vs. Marsella.

La final de la Europa League será el 22 de mayo en el Dublin Arena en la República de Irlanda.

De esta manera los mejores clubes fútbol de Europa se medirán y desde ya aparecen favoritos y partidos atractivos en esta edición de la Champions y Europa League 2023-2024.