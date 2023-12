Ante el 'Tío Forta', Deportes Tolima iniciará su temporada 2024 de la Liga, esto luego del sorteo efectuado por parte de la Dimayor, en la que se dieron a conocer los demás partidos de la primera fecha del 'Todos Contra Todos'.

Durante la gala también se dio a conocer el 11 ideal del torneo Clausura, en el que dos Pijaos sobresalieron en el equipo ideal; siendo estos el portero Neto Volpi y el volante Yeison Guzmán.

En cuanto a la primera contienda de los dirigidos por David González, iniciará su recorrido en el fin de semana del 20 de enero en casa, estadio que se espera con buen acompañamiento, pues el equipo demostró una curva ascendente y van cerca de tres mil abonados.

Fortaleza, equipo que vuelve a la primera división, pues ya había estado en la A, en 2014 y 2016, ha sido un rival fuerte para los tolimenses, pues en cuatro partidos nunca le pudo ganar, fueron tres empates y una derrota en Bogotá 2-1.

Por supuesto las condiciones son distintas y los tolimenses deben iniciar fuerte su camino para continuar en lo más alto de los puestos de la Liga, y que también, así como se han producido salidas de la plantilla, lleguen buenos refuerzos.

Es de recordar que Tolima también conoció a su primer rival en Copa Sudamericana, y será ante Independiente Medellín, en casa y a partido único.

Once Ideal

En el caso de Neto Volpi, fue elegido el mejor portero del segundo semestre, luego de atajar 88 balones a gol y dejar el arco en cero durante 11 partidos; asimismo, fue el mejor arquero en proporción de tiros atajados con un 81.5 %.

En el caso de Yeison Guzmán, se le destacaron sus seis goles y seis asistencias, fue el mediocampista con más participaciones directas de gol y el segundo con más pases para remate en campeonato con 63.

Los otros jugadores del 11 fueron los defensores Geindry Cuervo (Envigado), Jermeín Peña, Jeison Quiñones (Águilas), Gabriel Fuentes (Junior), los mediocampistas Jhon Salazar (Águilas), Homer Martínez (Junior), Eddwin Cetré (Junior) y los delanteros Marco Pérez (Águilas) con 15 goles y Carlos Bacca (Junior), goleador con 18 anotaciones.



Primera fecha

Tolima Vs Fortaleza

Patriotas Vs Jaguares

Pereira Vs Cali

Nacional Vs Alianza

América Vs Águilas

Pasto Vs Santa Fe

Caldas Vs Chicó

Millonarios Vs Medellín

Junior Vs Bucaramanga

La Equidad Vs Envigado