Las grandes ligas del fútbol mundial no descansan en diciembre, y en cambio ofrecen partidos interesantes en este fin de semana de Navidad.

La Liga española cierra este sábado su temporada con el partido aplazado entre Atlético de Madrid y Sevilla, juego a cumplirse a las 10:15 a.m.

La Liga, con 18 fechas disputadas, tiene en el momento dos líderes, Real Madrid y la revelación Girona, ambos han ganado 14 partidos, empatado tres y perdido uno, para la suma de 45 puntos.

En tercer lugar está Barcelona con 38 unidades y de llegar a vencer Atlético lo empataría.

Liga inglesa

La Premier League inició el jueves con el empate a un gol entre Crystal Palace y Brighton; siguió ayer con el empate a un gol entre Aston Villa y Sheffield, los villanos dejaron escapar una oportunidad para ser líderes con 39 puntos, pues el partido atractivo será el que disputen alas 10 a.m. Arsenal y Liverpool, primero y tercero en la tabla de posiciones con 39 y 38 unidades respectivamente.

La jornada sabatina inició con West Ham y Manchester United y desde las 10 a.m. se jugarán Fulham Vs Burnley; Luton Town Vs. Newcstle; Manchester City Vs Brentford; Nottingham Forest Vs Bournemouth; Tottenham Vs Everton.

Mañana, a las 8 a.m. se medirán Wolverhampton contra Chelsea.

Seria A

La Liga italiana inició ayer con la victoria 2-0 de visitante de Lazio ante Empoli; Sassulo también caypo en casa 1-2 ante Genoa; Fiorentina también le sacó los puntos a Monza al derrotarlo por la mínima diferencia y Milán empató a dos goles en su visita al Salernitana.

La jornada de hoy también fue beneficiosa para los visitante, pues Juventus venció 1-2 a Frosinone.

Sobre las 9 a.m. se medirán Bolonia Vs Atalanta y Torino Vs Udinese; a las 12 n. disputarán sus juegos Inter Vs Lecce y Verona ante Cagliari; cierra la fecha Roma ante Nápoles a las 2:45 p.m.