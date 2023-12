La Serie A italiana tendrá acción este fin de semana, para así cumplir con la fecha 18 de la liga italiana. Hoy, se disputarán cuatro partidos, entre ellos el que juegue el líder Inter y se complementará este sábado con seis encuentros más.

Sobre las 12:30 del mediodía de este viernes Fiorentina recibe a Torino, a la misma hora Monza visitará a Nápoles que marcha séptimo en la tabla de clasificación.

Sobre las 2:45 p.m. Genoa será el anfitrión del Inter, líder sólido con 44 unidades y a la misma hora chocarán Lazio, que está en el noveno puesto ante Frosinone.

Mañana, desde las 6:30 a.m., Atalanta, del colombiano Muriel, recibe a Lecce; sobre las 9 a.m. serán lospartidos entre Cagliari y Empoli, así como el de Udinese Vs. Bolonia.

A las 12 del mediodía el Milán, tercero con 33 puntos, acogerá a Sassuolo y a la misma hora, Verona Vs. Salernitana. El clásico de la jornada será a las 2:45 cuando Juventus, que está a cuatro puntos del Inter se mida en su estadio ante Roma, sexto con 28 unidades.