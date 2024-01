Deportes Tolima venció 4-1 al Deportivo Pasto en el estadio Libertad, en un partido en el que los sureños no pudieron reponerse a un gol anulado por el VAR y que significaba el empate al inicio del segundo tiempo.

Con goleada, Deportes Tolima se sacó la mala racha de tres partidos en línea con derrotas y le encajó un 4-1 al Pasto tras aprovechar las oportunidades que logró en el segundo tiempo. El VAR fue protagonista en la capital nariñense luego de durar 10 minutos en la revisión de una jugada.

El primero llegó apenas al minuto de iniciado el compromiso, Chaverra despejó y el balón superó la mitad de campo, en el rebote Malagón dejó pasar sin pensar que se le adelantaría Yeison Guzmán quien corrió y frente al portero disparó rastrero para dejar sin opciones a Diego Martínez.

Luego del gol, los dirigidos por David González trataron de mantener el balón y contuvieron las llegadas que intentaba el rival, como a los 11' cuando Britos intentó pasar al capitán Quiñones sin mayor éxito.

Tolima pudo marcar nuevamente a los 22', tras una asociación de Guzmán y Lucumí, este último entregó a Gil quien recibió de espalda al arco y mientras intentaba darse la vuelta impactó sin potencia, por lo que el portero alcanzó a desviar con el codo al tiro de esquina.

Y aunque Tolima intentaba mantener la pelota, no aguantó mantener la valla en blanco, pues a los 30' Junior Hernández no despejó un balón en la media luna y en cambio perdió la pelota con Andrés Amaya, este pasó a Israel Alba quien entró solo por el costado occidental, disparó, la pelota rozó en Haydar y aunque saltó Chaverra, no evitó el tercer gol en dos partidos.

Pasto se tomó confianza y dos minutos después el autor del empate cobró un tiro libre que se fue directo a portería, Chaverra voló al palo derecho para despejar y luego de pegar en el palo se fue la pelota al tiro de esquina.

A los 35' Amaya volvió a exigir a Chaverra, pues de media distancia sacó un tiro cruzado al palo derecho, el Pijao se estiró y para fortuna de la visita pasó rozando por el palo derecho de Chaverra.

Tolima volvió a perdonar a los 44', cuando Guzmán, en la línea del área grande pasó a Gil, éste la entregó a Lucumí quien se la devolvió al delantero, pero no fue capaz de controlar y menos rematar el balón y de esta manera la defensa sacó el peligro.

Goleada

Nuevamente y de camerino llegó el segundo tanto del Tolima, apenas iban dos minutos en el cronómetro cuando el recién ingresado Alex Castro levantó como con la mano un balón que le llegó justo a la cabeza de Gil quien saltó para empujar al fondo de la red.

La polémica llegó a los 48' cuando Pasto marcó el que era el empate y cuando celebraba la afición, intervino el VAR que duró 10 minutos para revisar un fuera de lugar de Britos al inicio de la jugada.

Pasto no se recuperó de esta decisión y con el equipo frío tras esperar el veredicto del VAR, llegó el tercero a favor de los Pijaos, corrían los 61' cuando Guzmán, en jugada preparada de tiro de esquina no mandó al área sino que pasó a Junior, el defensor levantó para que Lucumí cabeceara atrás, la pelota tocó en la rodilla de Ayala para el autogol.

Pasto quería descontar y casi lo logra por medio de Rendón quien cobró un tiro libre, la pelota se fue directo al arco, pero impactó en el vértice del palo derecho de Chaverra.

Culminado el tiempo reglamentario el central otorgó 15 minutos más, esto luego de la revisión del VAR y los dos goles de la visita, tiempo que buscaron 'los volcánicos' para descontar, aunque en el último cuarto de cancha no fueron efectivos.

En cambio Tolima sí supo aprovechar, pues en un cambio de frente Facundo Boné bajó ‘la pecosa’ con calidad, alzó la vista y cambió de frente justo al muslo derecho de Lucas González quien pateó fuerte para dejar sin oportunidad al portero y celebrar al 90+6'.

Cuatro goles que significan los tres primeros puntos del Tolima en el campeonato y reponerse de la caída el pasado fin de semana en su casa ante Fortaleza.

Tolima retornará a Ibagué para preparar el juego de este miércoles cuando reciba a las 8:20 al América por la tercera fecha del torneo Apertura.

Síntesis

Pasto 1 Vs 4 Tolima

Estadio: Libertad

Central: Juan Pablo Alba (Caldas)

Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia)

Asistente 2: Yeison Vásquez (Caldas)

Figura: Alex Castro



Pasto: Diego Martínez; Jerson Malagón, Nicolás Gil, Cristian Arrieta, Israel Alba; Víctor Mejía, Diego Chávez, Camilo Ayala, Kevin Londoño; Andrés Amaya y Gustavo Britos.

D.T.: Jersson González

Cambios: Salen. Ayala por Juan Nieva (65'), Britos por Álvaro Meléndez (65'), Chavez por José Bernal (78') Amaya por Kevin Rendón (79')

Goles: Mejía (30')

Amonestados: Arrieta (39'), Gil (41'), Ayala (45+2), Mejía (75')

Expulsados: No hubo

Tolima: Juan Chaverra; Yhormar Hurtado, Julián Quiñones, César Haydar, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Cristian Trujillo, Yeison Guzmán, Jeison Lucumí, Kevin Pérez y Brayan Gil.

D.T.: David González

Cambios: Salen: Pérez por Alex Castro (45'), Trujillo por Fabián Mosquera (68') Lucumí por Facundo Boné (84') Gil por Lucas González (85') y Guzmán por Eduardo Sosa (90+9’)

Goles: Guzmán (1'), Gil (47'), Ayala (62') y González (90+6')

Amonestados: Trujillo (39'), Haydar (76') Hernández (77')

Expulsados: No hubo