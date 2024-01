Las mejores cinco ligas de fútbol del planeta ofrecen una variedad de juegos para pasar un sábado deportivo y así disfrutar de los mejores goles y jugadas de las estrellas del balompié; una programación en la que aparecen Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Munich, Milan, entre otros clubes.

En España, desde las 8 a.m. estarán en escena el clasificado a semifinal de Copa del Rey, Real Sociedad, contra Rayo Vallecano; a las 10: 15 a.m. el Real Madrid visita a Las Palmas; sobre las 12:10 Barcelona será el anfitrión de Villarreal y cierra jornada el también clasificado Mallorca cuando reciba a Betis a las 3 p.m.

El fútbol italiano tendrá acción desde las 9 a.m. con el Atalanta Vs. Udinese; a las 12 del mediodíael líder de la Seria A, Juventus, acogerá al penúltimo de la tabla, el Empoli y tres horas más tarde, en el estadio San Siro, Milan esperará al Bolonia.

En las Bundesliga, el Augsburgo iniciará a las 9:30 a.m. su juego ante el poderoso Bayern Munich; a la misma hora se enfrentarán Werder Bremen y Friburgo; Hoffenheim y Heindenheim; Wolfsburogo Vs. Colonia y Stuttgar Vs Leipzig. La jornada la cierra el líder Bayern Leverkusen cuando acoja al Borussia Mönchengladbach.

En la liga de Francia hay dos partidos agendados, estos son: Niza Vs Metz a las 11: a.m. y Marsella Vs Mónaco a las 3 p.m.

Si bien el fútbol inglés no tendrá acción con la Premier, sí se disputarán el juego por la FA Cup, y para este sábado Everton acogerá a las 10 a.m. al Luton Town.

Una parrilla con lo mejor de las cinco ligas más importantes del mundo y con las estrellas de los mejores clubes de cada nación y la mayoría serán televisados por los canales de su cableoperadora y en app.