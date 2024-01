Alegría en el técnico David González por la actuación de sus dirigidos, mientras que su colega Jersson González evitó comentar la actuación del VAR que duró 10 minutos para invalidar lo que era el empate.

Deportes Tolima se sacó la 'sal' que traía desde los cuadrangulares de fin de año cuando perdió con Águilas Doradas, Junior y al inicio de esta temporada perdió en casa ante el ascendido Fortaleza, y lo hizo con goleada ante Pasto, un rival al que le tiene la medida en su propio estadio.

En esta ocasión los goles de Yeison Guzmán, Brayan Gil, Lucas González y un autogol de Ayala pusieron a celebrar a los Pijaos en Pasto, que recibieron un gol en la primera mitad y se salvaron de otro gracias a la intervención del VAR.

Por supuesto, para la Tribu, en especial para su entrenador David González, fue una victoria muy importante, pues se notó un equipo que supo aprovechar las oportunidades, creó jugadas importantes de gol, a pesar de que todavía tiene fallos en su defensa, pues en dos juegos ha recibido tres tantos.

En rueda de prensa, al término del cotejo en el Departamental Libertad, el estratega felicitó a sus dirigidos y destacó la superioridad del equipo por varios tramos del encuentro, así como aprovechar las jugadas preparadas durante la semana de trabajo.

"Fuimos superiores, incluso en el momento en que llega el gol de ellos cuando no estaban en el campo de juego, ese gol los levanta. En el segundo tiempo nos llega otro gran envión y se impulsó más con la anulación del gol, eso es un golpe anímico importante para el equipo y después tuvimos eficacia.

"Fuimos fuertes en los duelos, un partido que nos deja contentos, con rendimiento de todos los muchachos que entraron, eso es demasiado valioso, recién empieza esto y hay que seguir por ese camino", indicó González.

Juan Pablo Nieto, quien acompañó al 'profe' en la rueda de prensa, destacó los momentos claves del partido, los inicios de cada tiempo en los que pudieron arrancar con gol.

"Hubo varios momentos que nos ayudaron, hacer esos goles empezando cada tiempo nos dio ese respiro en un estadio difícil para jugar. Creo que ese 3 a 1 nos dio esa ventaja que necesitábamos y fueron varios momentos los que leímos bien el juego.

"Hay que mejorar cosas, ser constantes, ante Fortaleza supimos que no habíamos hecho las cosas mal y hoy lo demostramos", indicó el volante.

Sin fortuna

A su turno, el entrenador Jersson González fue claro antes de las preguntas e indicó que no quería hablar sobre el arbitraje, esto luego de la jugada que se generó minutos después del segundo gol de Tolima, en el que Pasto empató, pero intervino el VAR que después de 10 minutos detectó un fuera de juego previo a la jugada de gol.

"No voy a opinar sobre el arbitraje, me dicen que la imagen fue una milésima y solamente trazaron la raya y no se dieron cuenta que quien da el pase es un jugador del Tolima; no pasan la jugada completa, eso me duele a mí porque era el 2 - 2 y el partido era totalmente diferente a lo que perdimos por cuatro goles, que es inaudito que nos los hagan

Ante las cámaras también apareció el defensa Jerson Malagón, quien estuvo involucrado en varias jugadas que derivaron en los goles y, por ende, salió a disculparse con la afición.

"Hoy tuve una noche terrible en la que los errores salieron a flote. Pedirles disculpas a todos, al cuerpo técnico y ahora aferrarnos a Dios.

"En la jugada de gol (a los 58 segundos), quise controlarla, no tuve fortuna, cometí errores que no había tenido, me picaba el balón", agregó el defensor.

Tolima toma un respiro, recuperó lo perdido en casa en la primera fecha y sus delanteros celebraron goles; Alex Castro, quien ingresó apenas inició la segunda mitad entró con pasegol y fue declarado figura de la cancha; Yeison Guzmán repitió gol y Lucas González y Facundo Boné respondieron ante la confianza depositada por el técnico al ingresarlos a minutos del final.

Se viene un importante partido, este miércoles ante América de Cali que jugará mañana ante Atlético Nacional en el Pascual Guerrero a las 6:10 p.m., así que tendrá más tiempo para descansar y planear el juego y poder celebrar ante su afición, pues se espera lleno en el Manuel Murillo Toro para la contienda pactada a las 8:20 de la noche.