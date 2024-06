"Ahora represento a Bogotá, pero llevo a mi Departamento en el Corazón": Johan Rodríguez

El tenista tolimense Johan Alexander Rodríguez, en representación de la Liga de Bogotá, debutará hoy en el Challenger Open Ibagué.



Johan Alexander Rodríguez y Nicolás Mejía se medirán este martes sobre las 4:30 p.m. en el Challenger Open que se disputa en el complejo de raquetas del Parque Deportivo de Ibagué, el cual acoge a unos 80 tenistas rankeados entre los 270 y 700 del mundo y hace parte del tour internacional ATP y acoge la Capital Musical de Colombia.

En el caso de Johan Rodríguez, primera raqueta del Tolima y entre los mejores 700 del ATP, en esta ocasión no representará a su región, sino a la Liga de Bogotá, esto luego de no recibir apoyo por parte de la liga tolimense que tampoco le otorgó el cupo en los pasados Juegos Nacionales.

"Muy feliz por la realización del Challenger Open en Ibagué. Es una ayuda para los deportistas tolimenses de resaltarnos en este deporte. Lastimosamente juego en la Liga de Bogotá, no he podido representar al Departamento por los inconvenientes en la Liga y la falta de apoyo; acá solamente me ayudan Sheffy y Comfatolima y por fuera Colsanitas y otros patrocinadores", indicó Johan.

Leer: Se vendieron 87.850 tamales durante el Día del Tamal

Y aunque no podrá llevar la divisa Vinotinto y Oro, aseguró que en su primer partido lucirá una camiseta alusiva a Ibagué y a la alcaldesa Johana Aranda, quien apoya su presencia en la capital del Tolima.

"Soy muy regionalista, desearía poder representar la bandera del Tolima, lastimosamente no se puede, pero lo llevo en mi corazón. Debutaré con una camiseta en agradecimiento a Johana Aranda, sin ella no estaría en el torneo en Ibagué. Gracias a mi equipo, a Sheffy, sin ellos no podría jugar en torneos internacionales para representar al País", agregó Rodríguez.

Le puede interesar: Paula Gisselle Ruiz se coronó Embajadora Municipal del Folclor

La camiseta es rosada y trae estampados con las flores del ocobo, el árbol insignia de Ibagué y, también, las letras del Bunde Tolimense, como homenaje a su tierra.

En el caso del bogotano Nicolás Mejía, Juan Felipe Mateús, su entrenador, indicó que: “Este es un gran evento, es bueno estar en Ibagué, una ciudad que hoy cuenta con un escenario internacional y que verá como uno de los mejores tenistas del país estará buscando ser protagonista”.