¡Polémico! Suspenden entrenamiento en el río Sena por "problemas con la calidad del agua"

se canceló el entrenamiento de natación en aguas abiertas programado para la mañana del martes por "problemas con la calidad del agua".

En el río Sena de París, donde se realizan algunas competencias de los Juegos Olímpicos, se encontraron niveles elevados de E. coli y otras bacterias.

La federación internacional de natación, World Aquatics, canceló la sesión de familiarización de natación maratón tras detectar niveles de E. coli entre 326 y 517, considerados de muy buenos a buenos, pero los niveles de Enterococos superaron los umbrales máximos permitidos.

Está prevista otra sesión de entrenamiento este miércoles junto al Puente de Alejandro III. La calidad del agua se revisará a las 4:00 horas del 7 de agosto para decidir si la sesión puede llevarse a cabo.

A pesar de estos inconvenientes, World Aquatics y París 2024 confían en que las pruebas de natación maratón programadas para los días 8 y 9 de agosto se desarrollen según lo planeado, con los 10 km femeninos el jueves y los masculinos el viernes, ambos a las 7:30 de la mañana.

¿Malas condiciones?

"En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto... no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben. Insisto en que esto no pretende ser una justificación, todos vivimos las mismas situaciones y estamos en las mismas condiciones. Hay algo que probablemente muchos no sepan y es justo contarlo", se quejó Thomas Checcon sobre las incomodidades que tenían que sufrir los deportistas en la Villa Olímpica.

Cabe recordar que el nadador fue visto durmiendo en un césped cerca a la Villa porque consideró que allí era más cómodo que en la cama y habitación asignados.