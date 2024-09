Tolima lidera el medallero en el Campeonato Panamericano de Actividades Subacuáticas

El Club Halcones Marinos de Tolima ha puesto en alto el nombre del departamento al lograr una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Actividades Subacuáticas.

Gracias al Club Halcones Marinos de Tolima, el departamento anfitrión es líder en el primer lugar del medallero. En el segundo día de competencia, los talentosos deportistas superaron la meta inicial de 16 medallas, alcanzando un total de 20 preseas doradas.

La delegación "Vinotinto y Oro" brilla en esta competencia internacional. El nadador Lucas Peñaloza, uno de los protagonistas del certamen, expresó su satisfacción:

"Me he sentido muy bien, he ganado medallas en las pruebas que he tenido como, por ejemplo, 400 metros en inmersión, superficie y apnea. Esta tarde volveré a competir y estoy muy orgulloso y emocionado por la energía del público en este escenario tan espectacular.”

El entrenador del Club Halcones Marinos, Juan Fernando González, destacó el excelente desempeño de sus pupilos, mencionando a atletas como Luciana Herrera, quien mejoró su marca en los 50 metros bialetas para obtener oro, e Isabella Cure, quien ya suma dos medallas de oro y plata. González también resaltó el esfuerzo de Daniel Loaiza, quien mejoró su tiempo en 15 segundos.

El éxito del equipo es el resultado de un arduo proceso de entrenamiento y preparación, que ha contado con el uso del nuevo Complejo Acuático, un escenario con condiciones óptimas para la práctica de este deporte.

Recordamos que las actividades continúan este sábado 7 a las 4:00pm y domingo 8 de septiembre a las 8:00am en el complejo acuático del parque deportivo, donde los asistentes podrán seguir disfrutando de las emocionantes pruebas finales.

