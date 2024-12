La carta emotiva que un niño le entregó a Marlon Torres para motivarlo en la final

El deportista fue sorprendido por un pequeño que lo ve como un ejemplo a seguir.

Marlon Aldair Torres Obeso, nacido el 17 de abril de 1996 en Barranquilla, Atlántico, es un futbolista colombiano destacado por su solidez defensiva.

Formado en las divisiones menores del Atlético Nacional, debutó profesionalmente en 2014. Posteriormente, jugó en Leones F.C. en 2016, donde participó en 30 partidos y anotó un gol. En 2017, se unió al Atlético Bucaramanga, acumulando 80 encuentros, tres goles y una asistencia. En 2019, llegó al América de Cali, donde consolidó su carrera. En 2023, tuvo un breve pero significativo paso por Independiente Santa Fe.

Actualmente, Torres forma parte del Deportes Tolima, equipo con el que firmó contrato hasta junio de 2026. Aquí tiene el sueño de hacer historia con esta final y la tan anhelada cuarta estrella.

Conscientes de ese deseo, sus fans le han demostrado no solo a él, sino a todo el equipo, que se vale aspirar y luchar por lo que se quiere lograr. Uno de sus fieles seguidores es un pequeño de 11 años que recientemente lo sorprendió con un conmovedor detalle que lo dejó sin aliento.

Puede leer: Definidos los árbitros para la final en Ibagué

El deportista contó a través de su cuenta de Instagram que un niño llegó hasta la puerta de su casa a altas horas de la noche para entregarle un obsequio elaborado con sus propias manos. “Ayer, era muy tarde entre las 11:59 y las 12:00 a.m. cuando tocaron el timbre de mi casa, cosa que me tomó por sorpresa porque es muy raro que pase eso en la zona donde vivo. Cuando abrí la puerta estaba un niño de aproximadamente 11 años esperándome. Se notaba bastante apenado (obviamente por la hora) pero también muy emocionado al querer darme un detalle”, empezó contando.

Y siguió: “Yo sorprendido recibí su regalo y él se despidió eufóricamente, todavía no entendía lo que pasaba, pero cuando vi la carta lo entendí todo. El deporte más lindo del planeta es una cosa de locos. Muchas gracias Juanjo Perdomo”, escribió.

Además: Este miércoles habrá servicio especial de busetas para la final Tolima vs. Nacional

La carta del menor decía: “Hola, Marlon. ¿Cómo estás? Te escribo esta carta porque eres alguien que admiro mucho. Desde que llegaste al Deportes Tolima eres un jugador que admiro mucho y estamos en la final gracias a ti porque eres un jugador que juega muy bien y sé que no soy el único que piensa eso de ti, mi defensa favorito, que has estado con el equipo en las buenas y en las malas. Hasta en la FIFA eres bueno, eres increíble. En fin, Marlon, eres el motor del Tolima y sé que nos darás la 4 y pues mi sueño es que me regales tu camiseta. Eeee mentira, no soy interesado, pero, pues si quieres, ¡nah mentira! no pasa nada. Atentamente, Juanjo Perdomo. Casa 5 Zona 1”.

Incluso: La IA revela el campeón de la Liga BetPlay: ¿Tolima o Nacional?

Alrededor del escrito se ven varios dibujos hechos a mano del escudo del equipo, la camiseta, el estadio y a Marlon con una copa. Además, le regaló un bizcochuelo para que disfrutara a la par que leía sus palabras.

En redes sociales reaccionaron ante este gesto de nobleza y pasión: “y muchos dicen que es solo un deporte. Esto es más que un deporte, es amor, es sentimiento, es algo que se lleva en el corazón”, comentó un hincha.