Creador de contenido llevará a hincha del Deportes Tolima al estadio con todo pago

Un hincha del Deportes Tolima vivirá una experiencia inolvidable este 18 de diciembre gracias a la generosidad del influencer @elbrayan.

En el marco de la final del fútbol colombiano entre el Deportes Tolima y Atlético Nacional, el creador de contenido bogotano organizó un concurso para llevar a uno de sus seguidores al estadio con todos los gastos pagos.

La dinámica del concurso, anunciada en las historias de Instagram de @elbrayan, consistió en que los interesados enviaran un mensaje explicando por qué merecían asistir a la gran final en la ciudad de Ibagué. Además, debían ser personas mayores de edad, que vivieran en Bogotá o en La Capital Musical y tener disposición de tiempo.

Tras revisar las respuestas, el influenciador eligió el emotivo mensaje de @juaanmoncaada, un fiel seguidor del Tolima, quien fue anunciado como ganador. “Hola, Brayitan. Soy fiel seguidor tuyo desde hace muchos años, soy 100% hincha del Tolima, y por ende he vivido muchas tristezas con mi equipo. Mi primera vez en el estadio fue a ver la final Tolima vs Santa fe en el Campín en el 2016 y como raro la perdimos. Yo solo tenía 15 años cuando eso pasó. Vivo en Bogotá hace casi 10 años y no conozco el estadio de mi ciudad, tengo mucha fe de que Tolima será campeón este diciembre y quiero que ese recuerdo quede marcado en mi mente, con mi cuñado pagamos Win Play para ver los cuadrangulares estos últimos 3 meses para ver siempre perder al Tolima. Pero cada vez que pierde más lo alentamos. Te quiero Brayitan, ojalá me escojas”, decía la publicación.

La iniciativa del creador de contenido no solo permitirá a un hincha cumplir un sueño, sino que también busca enviar un mensaje de convivencia y de vivir el fútbol en paz, con emoción y unión.