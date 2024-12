“Perdí mi temperamento, no tuve control”: David González reconoció que insultó a Morelos

Este incidente deja abierta la polémica



La final entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, correspondiente al partido de ida, terminó en empate 1-1, pero no solo fue el marcador lo que dejó huella en este encuentro.

El ambiente en el estadio Manuel Murillo Toro se caldeó en los minutos finales debido a un incidente protagonizado por Alfredo Morelos, delantero de Nacional, y David González, entrenador del Tolima.

Cuando el empate ya parecía sellado, Efraín Juárez, técnico de Nacional, decidió hacer un cambio para refrescar el ataque, mandando a la cancha al ‘Búfalo’ Morelos. En ese preciso momento, el DT del Tolima, David González, se acercó al delantero para intercambiar algunas palabras, lo que provocó la reacción airada de este, quien se le fue encima a González. La situación escaló rápidamente, con los suplentes de ambos equipos interviniendo, y el conflicto se trasladó al campo, lo que generó un ambiente tenso y pesado.

Ya con el pitazo final, los jugadores de Nacional abandonaron el campo en medio de una lluvia de botellas lanzadas desde la tribuna occidental, lo que reflejó aún más la furia en las gradas.

Tras el final del partido, Efraín Juárez, durante la rueda de prensa, no ocultó su malestar por lo sucedido. El entrenador mexicano acusó a David González de “insultar” a Alfredo Morelos, algo que, según él, no podía permitir. Juárez destacó los valores y principios que rigen su forma de trabajar, y expresó su desagrado ante el comportamiento del técnico rival.

“Soy un tipo de valores y principios y se me ha tachado como entrenador por cómo vivo el fútbol. En la vida y el fútbol hay códigos, y jamás insultaría a un jugador contrario. Hoy pasó eso en la cancha y no puedo permitirlo porque estos jugadores son como mis hijos. No puedo permitir que un entrenador de otro equipo llame de una manera tan fea a un jugador mío. Eso me entristece más que el resultado o el partido”, indicó Juárez.

Por su parte, David González ofreció su versión del incidente, reconociendo que perdió el control en un momento de gran tensión. El entrenador de Tolima admitió que no había sido correcto y pidió disculpas por su reacción.

“A veces, en el final del partido, las emociones están a tope y me vi incluido en un alegato. Perdí mi temperamento, es algo que nunca me había pasado como entrenador. Fue un momento en el que volví a ser el jugador y me siento apenado. No lo debí haber hecho, pero no tuve control. Ya está, en el mismo momento manifesté mis disculpas y sé que eso no basta. Es lo único que podía hacer”, puntualizó el técnico.