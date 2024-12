“Nos vemos en Medellín a ver si tiene las huevas para decirlo otra vez”: Morelos a González

El jugador del equipo ‘Verdolaga’ no se quedó callado frente a los aparentes insultos del director técnico del Deportes Tolima y respondió.



Se calentó el partido

Durante la final de la Liga BetPlay, un incidente fijó la atención de los espectadores, cuando David Gonzaléz se acercó al delantero del Atlético Nacional y le dijo algo que lo hizo enfurecer y avivó la discusión entre jugadores de los dos equipos.

Morelos, al final del partido dio fuertes declaraciones contra González, sin embargo, no reveló lo que le dijo el técnico del equipo ‘Pijao’, “Dios permita tener la oportunidad de celebrarlo allá en Medellín y ahí sí se lo voy a decir ante todo el mundo para que la gente sepa la clase de persona que es David González, ¿No? Justamente un profesional, un técnico que tiene recorrido. Él hizo su carrera, yo he hecho la mía, mis compañeros han hecho la de ellos, pero tiene que respetar”.

De igual forma, el delantero afirmó que González se acercó a ofrecerle disculpas tras el inconveniente, pero este no se las quiso aceptar, “pero esas cosas conmigo no, porque pues, obviamente uno como ser humano se equivoca también, pero decirle cosas a uno en ofensiva y pues un partido, una final pues que haga que todo el mundo haga que el fútbol, que una alegría, que disfrutarlo, pero pues una ofensa esa pues, no la voy a decir, él sabe lo que dice y nos vemos allá en Medellín, a ver si tiene las hu*** de decirlo otra vez”.

Por su parte, Efraín Juárez, director técnico del Atlético Nacional, rechazó enfáticamente el proceder de González, “me duele mucho el corazón, soy un tipo de muchos valores y principios. Jamás en la vida insultaría a un jugador del equipo contrario. Hoy pasó esto en la cancha y me duele porque son como mis hijos”.

“Yo no puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan fea a un jugador mío. Y eso me entristece más allá del partido, más allá de las circunstancias, porque soy el primero que me juzgan por festejar, por cómo actúo, por esas circunstancias. Siempre le he comido y hasta le he aceptado cuando no la tengo que aceptar”, puntualizó Juárez.