Regenera: Una filial de Cemex para el proceso de residuos

Cemex Colombia recientemente anunció el lanzamiento de Regenera, una empresa pensada para brindar soluciones de circularidad enmarcadas en un panorama de protección medioambiental.



Regenera, una empresa filial de Cemex, iniciará operaciones prontamente en varias regiones del país, dentro de la que se encuentra el Tolima.

De acuerdo con Alejandro Ramírez, presidente de Cemex para Colombia y Perú, Regenera aprovechará la infraestructura de la cementera, así como la capacidad de sus procesos de producción, para consumir residuos no reciclables y subproductos industriales como sustitutos tanto de combustibles fósiles alternos, como de materias primas alternas.

Teniendo esto en cuenta, Regenera se erige como una empresa que ofrece soluciones de circularidad, incluyendo la identificación, recolección, separación, valorización y coprocesamiento de residuos.

En conversaciones de EL NUEVO DÍA (END) con el presidente de Cemex para Colombia y Perú, el ingeniero Alejandro Ramírez Cantú (ARC), el dirigente señaló la importancia que representa esta nueva empresa para la región.

Suministrada / EL NUEVO DÍA Alejandro Ramírez, presidente de Cemex para Colombia y Perú.

END: ¿De dónde surge la idea por la creación de Regenera?

ARC: Desde hace casi 20 años Cemex venía trabajando en varias partes del mundo con residuos sólidos como plásticos, cartones, madera, llantas y escombros para aprovecharlos en sus procesos productivos, por ejemplo, en la producción de cemento y otros materiales.

Al ver que contábamos con la experiencia y con la infraestructura industrial para ser grandes consumidores de residuos municipales e industriales, nos pusimos en la tarea de estructurar una nueva línea de negocio dirigida a ofrecer soluciones de circularidad, que por una parte revaloriza residuos y evita que lleguen a vertederos, mientras que generamos valor a clientes que muchas veces tienen retos al eliminar los desechos que generan.

END: ¿Cuál es la principal apuesta de Regenera en el Tolima?

ARC: Regenera es una empresa que ofrece soluciones de circularidad, incluyendo la recolección, separación, valorización y coprocesamiento de residuos.

La compañía aprovecha la infraestructura de Cemex y la capacidad de sus procesos de producción para consumir residuos no reciclables y subproductos industriales como sustitutos, tanto de combustibles fósiles alternos, como de materias primas alternas. En ese sentido, la apuesta es que esta nueva unidad de negocio se convierta en parte de la solución para autoridades y empresas alrededor de todo el país, en lo que se refiere a residuos sólidos.

El caso específico de Ibagué y de la región no es la excepción, buscamos consumir residuos de varios sectores (agrícola, municipal, industrial, etc.), que pueden tener un segundo uso y no ser dispuestos en entornos naturales o rellenos sanitarios.

En nuestra planta de Caracolito, por ejemplo, ya hemos trabajado con cascarilla de arroz donde le damos un uso como

END: ¿Qué se espera con este proyecto de transformación?

ARC: Durante los próximos meses, Regenera tendrá la prioridad de construir una red de aliados públicos y privados en el Tolima, y otras regiones del país, con el objetivo de permitir que Colombia avance hacia en su meta de consolidar un esquema ‘cero residuos’, en el que se aprovechen materiales no biodegradables en procesos industriales o de construcción.

END: ¿Cómo se vería impactada la industria con relación a la implementación de esta solución de circularidad?

ARC: La existencia de Regenera es una excelente noticia para todas las industrias de Ibagué y de la región, pues el objetivo apoyar a empresas de diversos sectores a revalorizar sus residuos industriales, a darles un nuevo uso responsable y en últimas a evitar que lleguen a rellenos sanitarios con las implicaciones sociales y ambientales que esto tiene. En ese sentido, el llamado a las empresas de la región es a que dialoguemos sobre sus desechos, pues en Regenera sin duda pueden encontrar la solución.

END: ¿Cuándo estaría impactando Regenera con su presencia y sus procesos en el Tolima?

ARC: La compañía ya está en funcionamiento, y de hecho algunos residuos de la zona ya se están utilizando en procesos industriales. El campo de acción se irá fortaleciendo en la medida que consolidemos nuestra red de aliados empresarios y autoridades, lo cual es una prioridad para este año.

END: ¿Cuáles son los beneficios que trae un proyecto como este para la región?

ARC: Estamos seguros de que Regenera consolidará durante los próximos meses su presencia en la región y fortalecerá su red de empresas y autoridades aliadas.

La meta es seguir avanzando para hacer del Tolima un departamento más limpio, con menos flujo de residuos sólidos no biodegradables a rellenos sanitarios, y cada vez más consciente frente a la posibilidad de darle un nuevo uso a materiales desechados, que de otra manera terminan en nuestros entornos naturales.





Objetivos de circularidad sostenible

Ramírez explicó que una de las principales metas de Regenera, es atender a una diversa base de clientes abarcados en prácticamente todos los sectores de la economía colombiana, principalmente, la industria, manufactura, agroindustria, minería e hidrocarburos, comercio, entretenimiento y entes gubernamentales.

Identificado el público objetivo, la empresa pretende darle un manejo circular y sostenible a residuos municipales e industriales. Adicionalmente se aprovechan residuos de construcción, demolición y excavación, para posteriormente, ser nuevamente incorporados en procesos productivos.

“Regenera es el aliado perfecto para industrias generadoras de residuos no reciclables y autoridades locales, pues tendrá la capacidad de recibir estos materiales para convertirlos, por ejemplo, en combustibles alternos, fibras, agregados para construcción, entre otros”, indicó el presidente de Cemex para Colombia y Perú.

Según el dirigente corporativo, esto permitirá evitar la disposición final en rellenos sanitarios a cielo abierto, una alternativa calificada como no sostenible en el tiempo y que genera cada día mayores riesgos para los municipios.

“Regenera es parte del creciente negocio de Soluciones Urbanas de Cemex a nivel global, que se ha destacado recientemente en el rendimiento de la compañía, de hecho, en su reporte de resultados del tercer trimestre de 2022, CEMEX presentó el crecimiento a doble dígito en las ventas y flujo de operación de este, el cuarto negocio de la compañía”, detalló Alejandro Ramírez.

