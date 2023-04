Los planes en los centros comerciales para Semana Santa

Con la llegada de Semana Santa se espera que en los próximos días los colombianos transiten por las ciudades y las carreteras para salir con familiares y seres queridos, reactivando los distintos destinos de descanso, reflexión y congregación. Por esto compartimos una lista de eventos y actividades disponibles para realizar en algunos centros comerciales de Bogotá, Cundinamarca e Ibagué.

El Edén Centro Comercial, pensando en quienes se quedan en Bogotá en Semana Santa, presenta una oferta llena de actividades para todos los gustos.

Para los visitantes que quieran celebrar el motivo espiritual de estas fechas, el centro comercial ha programado eucaristías que se llevarán a cabo el domingo de Ramos y el de Resurrección (a las 9:30 a.m., 11 a.m, 12 m. y 6 p.m), el Jueves Santo (10 a.m. y 4 p.m.), el Viernes Santo (desde las 3 p.m hasta las 6 pm) y el Sábado Santo (a las 10 a.m. y a las 6 p.m.).

Si el plan es de entretenimiento, El Edén Centro Comercial les ofrece a los visitantes la mejor opción en entretenimiento con Edéntainment, una plataforma de entretenimiento única en Colombia y Latinoamérica con seis atracciones de talla mundial: Trampoline Park, para saltar a la emoción. La atracción cuenta con 42 experiencias, dos niveles de reto y un innovador sistema de puntos. Cyber Arena. Arena de retos con tres niveles de dificultad y actividad física de inmersión. XD Theater.

Es una verdadera puerta de entrada a la fantasía con un sistema de sonido inmersivo de última tecnología. VR Simulator. Ofrece una experiencia totalmente inmersiva que llevará a vivir un derroche de adrenalina en mundos fantásticos generados mediante tecnología de punta y proyecciones en 4D, con giros imperdibles de 360 grados y llamativos efectos especiales.Ropes Course.

Sus puentes colgantes de hasta 18 metros de altura, los tres niveles de dificultad que ofrece y sus 26 obstáculos la convierten en una atracción ideal para los amantes del vértigo y las emociones. Rollglider. Permite disfrutar el vuelo libre, en un recorrido lineal de 220 metros con una espiral final por el interior de El Edén Centro Comercial.

Por otro lado, el Centro Comercial Centro Chía, invita a los capitalinos y cundinamarqueses a vivir las actividades de recogimiento y religiosas propias de la Semana Santa en un espacio de tranquilidad y en contacto con la naturaleza, en sus instalaciones la Capilla Santa Ana ofrece la siguiente programación litúrgica en alianza con la Diócesis de Zipaquirá:

Domingo de Ramos 2 de abril: Eucaristías con bendición de ramos. Desde las 8:30 a.m. -10:00 a.m. - 12:00 m. - 4:00 p.m. y 6:00 p.m. El Domingo de Ramos marca el fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa.

Lunes Santo 3 de abril: La Capilla Santa Ana pone a disposición el confesionario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. con la eucaristía a las 6:00 p.m.

Martes Y Miércoles Santo 4 y 5 de abril: a las 10:00 a.m. se llevará a cabo la eucaristía de presentación Santos Óleos y UNCIÓN “SÓLO PARA LOS ENFERMOS” con misa a las 12 m. y 6:00 p.m. (Nuevamente habrá confesionario)

El Jueves Santo 6 de abril: Este día inicia el solemne triduo pascual, periodo en que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Se extiende del Jueves Santo al Sábado Santo. La eucaristía se llevará a cabo a las10:00 a.m. para después a las 3:00 p.m. la celebración de la última cena y lavatorio de los pies.

El Viernes Santo 7 de abril: Día caracterizado por el duelo durante en el cual se conmemora la crucifixión de Jesucristo en el Calvario. 8:30 a.m. oración de alabanza para continuar a las10:00 a.m. con la procesión del santo viacrucis (En el parque, junto al lago del centro comercial). Finalizando a las 3:00 p.m. con la celebración de la Pasión y Muerte de Jesucristo, la adoración de la Santa Cruz y distribución de la Sagrada Comunión.

El Sábado Santo 8 de abril: la solemne vigilia pascual se llevará a cabo a las 6:45 p.m. con la Liturgia de la Luz, el pregón pascual, la liturgia de la palabra y bendición del agua.

El Domingo De Resurrección 9 de abril: Eucaristías: 8:30 a.m. 10:00 a.m. 12:00 m. 4:00 p.m. 6:00 p.m.

Adicional a toda la programación religiosa, Centro Chía invita a explorar la exposición de gran formato con escenarios mecatrónicos, donde se replica el hábitat natural de los grandes animales de la sabana africana como elefantes, hipopótamos, jirafas, avestruces o leones, además de conocer costumbres y rituales de la Tribu Mursi.

Son siete escenarios para fotografiarse, aprender y acercarse a las maravillas del continente africano, donde los niños que visiten Centro Chía podrán realizar una emocionante carrera de observación para tener la oportunidad de ganar grandes premios y sorpresas.

Y para las personas que saldrán de la ciudad, la Estación Centro Comercial, tendrá en sus instalaciones en Ibagué, las siguientes actividades:

Domingo 2 de abril Domingo de Ramos a las 10:30 am en la Terraza de eventos - 3 piso y el Taller día mundial de conciencia sobre del autismo en el horario de las 3:00 pm

Viernes 7 de abril Santo Viacrucis a las 6:00 am, el lugar de inicio en la Parroquia San Bonifacio y la última estación será en La Estación Centro Comercial

Domingo 9 de abril Eucaristía de resurrección a las 10:30 am en la Terraza de eventos - 3 piso.

