Desafíos del sector Fintech para mejorar la inclusión financiera

Colombia-2023. Según la Superintendencia de Colombia, el sector financiero registró 14.367 millones de transacciones en 2022; de estas, 72 % fueron desde canales digitales. Ante este panorama, Colombia registra un aumento en preferencia en el uso de productos digitales en sus bancos o en fintechs.



Al igual, Asobancaria muestra un informe en él se revela que el número de entidades bancarias en Colombia ha aumentado y ha alcanzado su nivel más alto en dos décadas, con un total de 29.

Sin duda, la oferta de uso de la banca digital aumentó y con ello la demanda, ahora surge la pregunta sobre si el sector bancario tradicional está completamente comprometido a continuar el proceso de crecimiento de sus plataformas, productos y servicios; todo relacionado con el open banking que hace que más personas se sumen a la nueva era de la banca digital.

Entre tanto, señaló Tory Jackson Head of business development and strategy para Latam en Galileo Financial Technologies, uno de los desafíos del sector financiero y fintech es seguir incluyendo a más personas en los servicios digitales, con oportunidad de ganancia y seguridad. También el poder tener acceso a tarjetas que se puedan usar fuera del país, con transacciones seguras y rápidas.

“De acuerdo con el estudio Fintech Radar Colombia el número de empresas fintech locales subió a 369 a abril de 2023. De acuerdo con el estudio, esta cifra supone un nuevo récord y marca otro año de crecimiento con una tasa de crecimiento anual promedio de 19,7% desde 2019”, afianzó Jackson.

Pero el número de crecimiento no es solo una muestra del auge y la apuesta que tienen los colombianos por generar oferta en el sector de finanzas digitales, revela que hay una población que quiere facilidades en la forma de comprar, consumir e invertir, siendo la banca digital la que más toma fuerza en poblaciones jóvenes y adultas.

“Un desafío es hacer estudios de población para conocer sus necesidades y crear servicios y estrategias que busquen robustecer la inclusión financiera: la gente quiere pagar servicios, comprar comida sin necesidad de ir a una sucursal bancaria y eso debe generarse para todos de forma segura, transparente y ágil”, subrayó el experto en banca.

Otro desafío es tener ofertas de servicios que busquen mejorar la experiencia, al tener una comunicación clara con el sector financiero y que no enrede a las personas ante dudas o inquietudes; todo lo contrario, el sector bancario debe trabajar en facilitar soluciones.

“Sabemos que la tecnología es el principal impulsor para alcanzar este objetivo y la tecnología es clave en este proceso, pero siempre serán las personas el eje central del sector bancario”, añadió.

