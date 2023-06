“El mensaje que se está dando desde MinVivienda es de optimismo”

Contenido Exclusivo

Catalina Velasco, durante su visita por territorio tolimense, brindó algunas consideraciones planteadas desde el Ministerio de Vivienda en torno a la coyuntura suscitada por los cambios del programa de asignación de subsidios de vivienda, Mi Casa Ya y su impacto en el sector constructor.

La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, estuvo visitando entre el jueves y viernes de esta semana, diferentes territorios del Tolima.

La primera estación de la ministra durante su paso por el departamento se concentró en los municipios del sur, Natagaima, Saldaña y Coyaima. En Natagaima, hizo la entrega de dos viviendas rurales para familias víctimas del conflicto armado, que por temas restitución de tierras, tuvieron esta compensación, enmarcada en el proceso de paz.

“Eso fue muy íntimo, la conversación con familias que fueron víctimas, que perdieron familiares por el conflicto”, señaló Velasco, quien posteriormente se reunió con los alcaldes de los municipios mencionados.

La jefe de la cartera de Vivienda, sin dar mayores detalles, aseguró que se adelantaron conversaciones importantes sobre proyectos de vivienda e infraestructura para el suministro de agua potable, tareas propias del Ministerio.

Mi Casa Ya sin soporte presupuestal

En conversaciones con EL NUEVO DÍA, Catalina Velasco Campuzano, sostuvo que los inconvenientes suscitados en torno al programa de subsidios de vivienda Mi Casa ya, habrían surgido de malos manejos del Gobierno Nacional anterior.

“Cuando llegamos a este Gobierno, encontramos que se habían dado unas directrices a los constructores, para que construyeran viviendas, pero sin soporte presupuestal”, detalló Velasco.

La ministra indicó que realmente, al no existir dicho soporte presupuestal, los subsidios tampoco existían, no obstante, las constructoras y las familias siguieron avanzando en sus procesos de construcción y adquisición de viviendas, desconociendo la falta de recursos para los subsidios.

“Eso fue realmente sorpresivo y perjudicial para las familias. Habían promesas sin soporte, sin resultado y nosotros, especialmente viendo, que las familias merecían su subsidio y que las empresas constructoras estaban jalonando la economía, dispusimos los recursos”, manifestó la ministra.

Cambios en la entrega

La ministra de Vivienda aseguró que los cambios que se han dado al interior del planteamiento del programa, en cuanto a los requisitos para la asignación de los subsidios, beneficia a un gran sector poblacional que no estaba siendo tenido en cuenta.

“Nosotros encontramos que los subsidios se concentraban en Cali, Barranquilla y Bogotá, y ciudades como Ibagué, no tenían subsidios, porque los grandes proyectos absorben la mator cantidad de estos”, señaló Catalina Velasco.

La jefe de cartera indicó que los ajustes que se dieron, contribuyen al desarrollo de los pequeños municipios y ciudades intermedias. “Se benefician las familias, pero también las empresas constructoras de estos territorios interesadas en producir vivienda”, destacó la ministra.

Otro punto que sacó a colación, es el de la oportunidad que se está brindando a las personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales o cuyos ingresos sustenten su origen en la informalidad. “Ajustamos el programa para que el proyecto llegará a las familias más vulnerables y se tenga un mayor impacto social”, dijo Velasco Campuzano.

La ministra acotó que la decisión de los cambios se basó en si se usaban los subsidios en las personas que realmente no los necesitaban, “o buscamos créditos para las familias que por no contar con crédito, no podían acceder al subsidio, y por lo tanto, no podían acceder a vivienda”.

Más presupuesto para el programa

En la madrugada del viernes 23 de junio, el Congreso de la República aprobó la adición presupuestal de $1,5 billones para el Ministerio de Vivienda, de los cuales $1 billón será destinado para el programa Mi casa Ya.

De acuerdo con la ministra de Vivienda, esta adición permitirá resolver un atraso en materia presupuestal, que a la vez ayudará a completar el desembolso de 75 mil subsidios, “una cifra nunca antes vista”.

Velasco Campuzano, además informó, que el plan de MinVivienda es otorgar 200 mil subsidios con el programa durante el Gobierno de Gustavo Petro.

¿Caída en la actividad constructora?

Velasco fue enfática en apuntar que el mensaje que se está dando con la labor del Ministerio de Vivienda es de optimismo.

La ministra sostuvo que los señalamientos que se han venido dando desde alguna parte del sector constructor, están desconociendo la curva ascendente en la productividad de dicho sector.

“La construcción venía creciendo a un ritmo muy frenético, este se desaceleró, pero la curva de crecimiento se mantiene”, indicó la funcionaria de Gobierno, y sumó: “Este sector fue capaz de apoyar la economía durante la pandemia, y está avanzando de manera sostenida con el apoyo del Estado cuando ofrece los recursos para los subsidios”.

Cambia Mi Casa

La ministra de Vivienda apostilló que el sector de la construcción de vivienda nueva avanza, pero durante los últimos 30 años Colombia se olvidó, en materia de vivienda, de 4,5 millones de familias que habitan en casas precarias.

“Pisos de tierra, paredes de tabla, techo de zinc, sin un sanitario ni conexión a acueducto de alcantarillado; lo que de manera coloquial y despectiva, se le dice ‘un ranchito’, que la gente más pobre y vulnerable, edifica donde puede”, indicó Velasco Campuzano.

“No se imaginan la alegría de una familia, especialmente las mujeres, las niñas, que nunca han tenido un baño, poderse asear en la intimidad. Eso también tiene un impacto en disminución de violencia y equidad de género. Son transformaciones muy significativas en el bienestar de las familias”.

En este sentido, la ministra detalló que con MinVivienda recientemente lanzó un nuevo programa con el que se pretende la realización de mejoras estructurales a más de 400 mil viviendas en todo el país.

DATOS:

Cerca de 4,5 millones de familias en Colombia viven en viviendas con condiciones precarias en sus estructuras.

$1,5 billones se adicionaron para el Ministerio de Vivienda

El Gobierno Nacional espera entregar 200 mil subsidios de vivienda durante el cuatrienio.

MÁS NOTICIAS: