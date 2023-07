Todavía son evidentes la falta de oportunidades en el mercado laboral para la población Lgbt

Contenido Exclusivo

La caracterización de la población Lgbt de Ibagué, es un proceso tardío que se adelanta de forma lenta, reduciendo el desarrollo de proyectos económicos de impacto que permitan transformar la realidad de muchos.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane recientemente compartió un informe realizando un análisis general del Mercado laboral de la población Lgbt durante el año móvil junio 2022- mayo 2023.

Como objetivo de proporcionar información sobre varios indicadores laborales, entre ellos características sociodemográficas, la tasa global de participación de la población Lgbt fue de 78,5 %, siendo 11,3 puntos porcentuales mayor que los no Lgbt (67,2 %).

Así pues, durante el año móvil la tasa de ocupación de la población fue de 67,6 %, superior en 7,5 puntos porcentuales respecto a la de la población no Lgbt (60,0 %).

Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados que se reconocen como parte de la población Lgbt fueron administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, y comercio y reparación de vehículos con 15,8 % cada una.

Por su parte, los no Lgbt la rama que más concentró personas ocupadas fue comercio y reparación de vehículos (18,0%), seguida de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,5%)

En esta misma medida, el Dane hizo evidente que gran parte de la personas con orientación sexual diferente a la tradicionalmente constituida tienen una posición ocupacional enmarcada: obrero, empleado particular (53,5 %) y trabajador por cuenta propia (36,3 %).

El desempleo en el año móvil se ubicó en 13,9 % para los Lgbt 3,3 % mayor a los que no se reconocen dentro de la población (10,7 %).

Respecto a las poblaciones, se observa que 101 mil personas Lgbt se encuentran fuera de la fuerza laboral, es decir, el 21,5 % de Lesbianas, Lesbianas, Gais, Bisexuales, trans, mientras que el 32,8 % (11,9 millones de personas) de la población no Lgbt está fuera de la fuerza laboral.

Panorama local

Reconociendo la importancia de la información brindada por el Dane, esta redacción le consultó a Jorge Renza, director del Observatorio de Empleo de la Universidad del Tolima, sobre el mercado laboral de la población Lgbt en Ibagué.

En primera medida, sostuvo que prácticamente los estudios que aborden como punto central a dichas personas es casi que escaso en el territorio, no obstante, con base en las cifras del Dane afirmó que era evidente la discriminación hacia la población.

Hay una mayor tasa de desempleo y un menor nivel de ocupación que aterrizándolo en el contexto local donde se está en la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo, que sus dinámicas sociales son conservadoras, presume que el panorama es más desalentador para la comunidad en Ibagué.

Por tanto, no sería extraño que muchos deban migrar o permanecer ‘en el closet’ para tener mejores oportunidades laborales, alejadas de la peluquería, el trabajo informal, la prostitución, entre otras que con los años se ha encasillado a la población y los aleja del asenso laboral.

El secretario de Desarrollo Social Comunitario municipal, Óscar Huertas, en un debate de Control Politico del 21 de abril del presente año, sostuvo que, se adelantaba un censo georeferencial, para ese momento había 117 personas pertenecientes a la población Lgbt, la mayoría estrato dos.

A la población censada se le estaría impactando con los programas de la Administración municipal y el rubro destinado era 100 millones 961 mil pesos, los cuales estaban en el proyecto de fortalecimiento a la mujer, equidad de género y diversidad sexual.

Durante el año móvil junio 2022 - mayo 2023, para el total nacional en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, Geih se estima un total de 471 mil personas Lgbt, equivale al 1,3 % de la población mayor de edad en el país. Por su parte, para las 23 ciudades y áreas metropolitanas se observa que dicha población fue de 319 mil, correspondiente al 1,7 %.

Aunque personas Lgbt de la ciudad, en el mismo escenario relataron que en las marchas del orgullo y demás se podía identificar que la población era superior, al rededor de unos 7 mil, y muchos de estrato socioeconómico Uno, por lo que era importante hacer la caracterización de manera presencial.

Jakeline Díaz, que se reconoció como lesbiana, comentó, “eso del censo es mentira, porque yo como presidenta de sindicato y de la fundación tengo más de 100 mujeres en la calle trabajando, entonces de donde han sacado ese listado, ese censo no es verídico, esos cientos y punta son los que trabajan en la Alcaldía que están escondidos”.

Situación que limita que la población sea atendida de manera íntegra, así lo manifestaron ellos, al decir que los proyectos que planteaban para fortalecer su economía muchas veces no eran tenidos en cuenta porque no se conocía ni se sabían atender sus verdaderas necesidades. Como la casa propia de la comunidad y no relacionados con la de la mujer, ya que hay necesidades diferentes.



El 15 y 16 de julio se llevará a cabo la segunda Gran Feria de Emprendimientos de la población Lgbt en la Plazoleta Darío Echandía, a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

