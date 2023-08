Ultimátum de Petro a la Federación Nacional de Cafeteros

Contenido Exclusivo

El pronunciamiento del presidente de la República apunta a que habría una reestructuración en la administración del Fondo Nacional del Café.

Desde Pitalito (Huila), el presidente Gustavo Petro abrió la puerta a quitarle la administración del Fondo Nacional del Café a la Federación de Cafeteros.

Así lo expresó en medio de su reunión con las bases del sector cafetero del país: “Tenemos la existencia de un contrato entre el Gobierno y la Federación de Cafeteros que maneja un recurso público: el Fondo Nacional del Café”. Este se nutre de la contribución cafetera pagada por cada libra de café exportado y cada diez años renueva su contrato.

Sin embargo, el Jefe de Estado manifestó su voluntad de acabarlo si la Federación no se reestructura: “Ese es un punto que, más que al Presidente, le corresponde a la gente del café porque esa es la representación de ustedes, no del Gobierno”, afirmó e insistió en que no entiende por qué un cafetero se gana alrededor de 12 millones de pesos anuales mientras el presidente de tal entidad tiene un salario mucho más alto.

“Si la Federación no se reestructura de acuerdo a la base cafetera se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café”, sentenció. “Santos nos enseñó cómo hacerlo”, dijo al recordar cuando su gobierno le quitó la posibilidad a Fedegán de administrar el Fondo Nacional Ganadero.

Comienza la renegociación del TLC

En el mismo encuentro anunció que Colombia ya está renegociando el TLC con Estados Unidos con el objetivo de aumentar los puestos de trabajo.

Explicó que el maíz en la actualidad se importa casi todo de Estados Unidos y de Canadá. "Si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano, tendría 1.200.000 puestos de trabajo más, es decir, riqueza”, afirmó.

Sin embargo, no lo puede hacer porque se lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio. "Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación", continuó.

En meses pasados el embajador Luis Gilberto Murillo había mencionado que dicho acuerdo se estaba revisando.

