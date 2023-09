Comercio exterior de la región marcado por comportamientos antagónicos

Contenido Exclusivo

Durante el segundo trimestre del año, las ventas al exterior provenientes de la región cayeron pese al mayor volumen de café exportado, mientras que las importaciones se recuperaron. Durante este periodo cobró una gran relevancia el ingreso de remesas, que representó un flujo cercano a los US $60 millones para la economía del Tolima.

De acuerdo con el Boletín Económico Regional, BER (Centro: Tolima, Huila y Caquetá), durante el segundo trimestre de 2023, las actividades de comercio exterior (importaciones y exportaciones) tuvieron desempeños muy diferentes.

Por un lado, el valor de las importaciones continuó prolongando una tendencia descendente al exhibir una variación de -15,5 %, frente al mismo periodo del año anterior.

Esta dinámica se explicó a partir de la disminución en 17,3 puntos porcentuales (pp) de las ventas de café al exterior,resultado de la caída del precio externo del grano, sin embargo, este rubro correspondió al 77,3 % de la totalidad de las exportaciones de la región.

De igual forma, rubros como combustibles minerales, preparaciones alimenticias y frutos evidenciaron descensos significativos, siendo las ventas de pescados, animales vivos y aluminio, la excepción a la tendencia.

Principales destinos

El principal país de destino para las exportaciones de la región sigue siendo Estados Unidos, que capta el 42,7 % de las mismas.

Al país norteamericano le siguen las naciones de Corea del Sur y Canadá, cuyas participaciones corresponden al 9,9 % y 5,3 %, respectivamente.

No obstante, la realidad apuntó a que la mayoría de los socios comerciales redujeron sus compras a la región, destacando en su orden: Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos y Bélgica.

Solamente Holanda incrementó su demanda de preparaciones alimenticias provenientes del Tolima, y en menor medida, cacao del Caquetá.

Aumento de las importaciones

Contrario a lo acontecido con las ventas al exterior, las importaciones mostraron incrementos, recuperándose de un primer trimestre del año con saldo negativo.

En este sentido, las compras provenientes del extranjero aumentaron en 62,3 % en su comparativo anual,

Las compras provenientes del exterior crecieron 62,3% en su comparativo anual, siendo los bienes de capital y materias primas para la industria, así como los equipos de transporte, los renglones que más aportaron al aumento de las importaciones. Las menores compras de bienes de consumo no duraderos y de materiales básicos para la agricultura.

Por país de origen, de Estados Unidos provino el 29,9 % de las importaciones, el 29,6 % de la República Popular de China y el 12,0 % de Brasil.

Ingreso de remesas

Aunque no es una actividad que se ubique propiamente en el espectro del comercio exterior, el ingreso de remesas de trabajadores por fuera del país, aumenta cada vez más su relevancia macroeconómica para el territorio.

El BER señaló que durante el periodo analizado, el ingreso de remesas en la región Centro registró un incremento anual de 13,9 %, lo que en términos de ingreso de dinero, corresponde a la cantidad de US $98,8 millones.

Aporte a la economía del Tolima

El flujo de remesas percibidos en los hogares tolimenses alcanzó un nivel de US $59,9 millones, lo que significó una variación de 7,8 % frente a igual periodo del año anterior para el departamento.

El economista, Jaime Eduardo Reyes, resaltó la importancia que representa el ingreso de remesas para el departamento.

“Este comportamiento, bastante positivo, presenta mejores resultados para el Tolima que para los departamentos vecinos. Al Huila ingresaron US $32 millones, a Caldas US $48,4 millones y a Quindío US $54,4 millones. El dato para Risaralda es de US $117,3 millones, casi que duplica al del Tolima”, explicó Reyes.

Mayores ingresos con la TRM

El economista señaló que al tener una Tasa Representativa de Mercado (TRM) más alta para el segundo trimestre de 2023, que en el mismo periodo de 2022, “el valor recibido en pesos de los hogares tolimenses, hace que los ingresos sean mayores”.

Y es que debido a la depreciación del peso colombiano en el comparativo anual, las remesas ingresadas a la región valoradas en moneda local aumentaron 28,8 %, alcanzando los $437,5 miles de millones.

No obstante, los niveles obtenidos fueron menores a los observados para el primer trimestre de 2023 por cuenta de la disminución de la tasa de cambio en lo corrido del año (-12,0 %).

La mayor cantidad de los recursos provinieron de los Estados Unidos (78,9 %), registrando un aumento anual de 14,7 %. También se observaron incrementos en los envíos desde España y Venezuela con variaciones de 2,4 % y 33,8 %, aunque este último fue el de menor contribución.

Más noticias: