Diana Villaveces, la ibaguereña que ofrece transporte escolar especial en Estados Unidos

En una entrevista exclusiva con El Nuevo Día, la emprendedora colombiana Diana Villaveces , compartió su fascinante historia que inicia en la ciudad de Ibagué hasta convertirse en la fundadora de una exitosa empresa de transporte escolar especial en Estados Unidos.



Redacción @nataliagualanday



Diana nació en Bogotá pero la vida la llevó a la ciudad musical donde creció y pudo desarrollarse como una mujer visionaria donde más adelante ocuparía cargos importantes. Es una ibaguereña de corazón, y así lo expresa: "Me considero 100% tolimense. Me gradué de la Universidad de Ibagué en Administración Financiera, empecé mi experiencia profesional".



Inició trabajando con la planta de Feldespatos Industriales del Tolima, como coordinadora financiera y posteriormente como gerente de Banca Empresarial del Banco Popular. Su camino la llevó a convertirse en la directora ejecutiva del World Trade Center en Ibagué, una experiencia que describió como enriquecedora y desafiante, marcada por la colaboración con diversas entidades para promover el comercio en la ciudad.



La historia de Diana Villaveces da un giro cuando, en el 2021, decide emigrar a Estados Unidos. Aprovechando una oportunidad, funda una empresa de transporte escolar especial para niños con condiciones especiales, brindando un servicio personalizado y generando empleo en Florida y Carolina del Sur.



La empresa The Best Way se destaca por su enfoque en la experiencia del estudiante, proporcionando un transporte cálido y de apoyo para niños con diversas condiciones como síndrome de Down, autismo y deficiencias auditivas. Actualmente, la compañía opera más de mil rutas a la semana, beneficiando a miles de estudiantes.



La empresa liderada por una tolimense de corazón, se destaca por la significativa contribución al país norteamericano al respaldar la educación de estudiantes, niños y jóvenes, promoviendo su asistencia regular a las escuelas y creando un entorno propicio para su desarrollo. Además, The Best Way es clave en la generación de empleo, abordando así una necesidad crucial de varios distritos escolares que enfrentan la escasez de conductores para los buses de transporte escolar.



Esta iniciativa no solo impacta positivamente en el ámbito educativo, sino que también resuelve problemas logísticos que afectan directamente a las comunidades.



Diana, su fundadora, habla sobre sus proyectos a futuro donde expresó su deseo de continuar creciendo en Estados Unidos y desarrollar un proyecto personal centrado en apoyar a la comunidad hispana. Aunque no descarta regresar a Colombia en el futuro, su enfoque actual está en consolidar y expandir su exitoso emprendimiento.

Diana envía un mensaje final para los tolimenses y aquellos que aspiran a crecer profesionalmente: tener objetivos claros, enfocarse en lo que se ama y trabajar con un propósito significativo. Así lo declara la empresaria ibaguereña:

"el mensaje que les puedo dejar es que definitivamente cada experiencia profesional, laboral, personal es una forma de aprender, de poder ir creciendo y evolucionar y lo más importante es tener claro esos objetivos, esas metas y hacer lo que uno realmente ame".

Diana destaca la importancia de encontrar el equilibrio entre el éxito profesional y personal.



Diana Villaveces es un ejemplo inspirador de cómo la determinación y el propósito pueden impulsar a una emprendedora a superar desafíos y alcanzar el éxito, dejando una marca positiva en la vida de los demás. Su historia sirve como un recordatorio de que el emprendimiento puede ser más que un camino hacia el éxito financiero; también puede ser una forma de impactar positivamente en la comunidad y que orgullo que una ibaguereña represente en el exterior el espíritu emprendedor que tienen los tolimenses.