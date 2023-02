Con tremendo ‘cuentico’, están estafando a nombre del querido tolimense Jorge Barón, ¡no caiga!

A través de redes sociales, ‘sinvergüenzas’ están usando el nombre del querido ibaguereño para sacarle dinero a las personas.

Quién no conoce a Jorge Barón, el tolimense más querido por los colombianos por ser el creador del ‘Show de las estrellas’, programa que trajo cientos de artistas importantes al país y se convirtió en una plataforma para lazarlos a la fama.

Su nombre inspira respeto, cariño y confianza, elementos que aprovecharon muchos ‘pillos’ a través de redes sociales, para estafar personas con las famosas ‘criptomonedas’, formas de inversión que han tomado fuerza en los últimos años.

El presentador, asustado por este hecho, emitió un comunicado alertando a todos para que no vayan a caer, haciendo énfasis en que su único trabajo es el del entretenimiento, y no hace parte de ninguna empresa o proyecto relacionado con las cripto.

Sus palabras de advertencia

“Mi actividad siempre ha sido la televisión y la radio, por eso quiero enfatizar que está apareciendo en los medios una publicidad engañosa en la que vinculan mi nombre con el negocio de las criptomonedas y juegos de azar, que ni conozco; cuya información es falsa. Repito. ¡Atención! Seguidores del Show de las Estrellas y Jorge Barón: no se dejen engañar, esa publicidad de las criptomonedas es falsa. Los quieren estafar. Esté muy atento. Jorge Barón no tiene ninguna vinculación con este tipo de promociones. No caiga en la trampa”, alertó el ibaguereño en sus redes sociales.

De acuerdo a los representantes de Barón, en los últimos meses han circulado mensajes publicitarios que usan su imagen para promover “inversiones de criptomonedas” que prometen tomar una cantidad de dinero y multiplicarla en tiempo récord.

“Quiero decir que esas publicaciones que han aparecido en los medios de comunicación son falsas. Mi actividad siempre han sido los medios, la televisión, la radio y única y exclusivamente la programadora se nutre de los comerciales que pautan nuestros clientes en los diferentes programas de televisión que hemos hecho a través de este medio”, añadió el presentador del ‘Show de las estrellas’.

Finalmente, indicó que dicha publicidad ha sido pautada en medios como El Colombiano, Revista Semana, La República, RCN Televisión, Caracol Televisión, Canal Uno, Telemedellín, Señal Colombia y en las redes sociales, donde aparece información “sobre un sitio web con el aparente respaldo de estas prestigiosas compañías informativas. En dicho portal, le hacen una supuesta entrevista sobre inversión en criptomonedas al presentador musical con más años al aire y reciente ganador de un Récord Guinness en esta categoría”.

